Voilà une histoire qui permet de parler du sommeil, dont les enfants ont souvent peur, mais aussi de consentement : non mais ça va pas, d'embrasser une princesse endormie ?! Le neurologue Laurent Vercueil et la réalisatrice Andréa Bescond se penchent sur la Belle au Bois Dormant.

"La belle au bois dormant". La proximité entre le sommeil et la mort est troublante, dans cette histoire, explique le docteur Laurent Vercueil. © AFP / Walt Disney Productions / Collection ChristopheL

Il y a quelque chose d’un peu effrayant dans le sommeil, on l’a tous et toutes expérimenté un jour. Souvent, les enfants ont peur de s’endormir. Mais roupiller pendant cent ans, après s’être piqué le doigt, là c’est carrément affreux. Et si en plus c’est un type qui me réveille en m’embrassant, sans me demander mon avis, merci mais non merci !

« La Belle au bois dormant » est l'héroïne de Barbatruc. Une émission pour les enfants et pour ceux et celles qui ont été des enfants un jour. Encore un conte dont il existe différentes versions, plus ou moins tragiques. Celles de Charles Perrault et des frères Grimm sont les plus célèbres, sans oublier Disney. L’histoire n’est jamais tout à fait la même, mais offre toujours une réflexion sur le sommeil. Et sur le consentement ! Et sur ce scénario un peu lassant d’une femme forcément sauvée par un homme.

En fin d’émission, vous retrouvez Denis Cheissoux et l’actualité du livre pour enfants, « L’as-tu lu mon p’tit loup ».

Andréa Bescond est comédienne, danseuse, scénariste, et réalisatrice du film Les Chatouilles. Elle vient de publier une série de livres destinés aux enfants, pour les aider à s'emparer de sujets trop souvent tabous, à lutter contre toutes formes de violence : Et si on se parlait ? chez Harper Collins

Laurent Vercueil est neurologue au CHU de Grenoble. Il est l'auteur d'une enquête au titre évocateur : La Belle au bois dort-elle vraiment ? Neurophysiologie des contes de fées chez HumenSciences

Reportage : paroles d'adolescents dans les rues de Bordeaux, recueillies par Caroline Pomès.

Lecture : Le comédien Sébastien Naud - de la compagnie de Théâtre El Duende à Ivry sur Seine - interprète des extraits des contes de Perrault et Grimm

Extrait du film La Belle au bois dormant de Walt Disney

Le conseil de Dorothée Barba : Les 5 nouveaux Podcast Oli - France Inter- dont _Bouboule la poule trop coo_l racontée par Daniel Morin, et Les fées des courgettes par la chanteuse Olivia Ruiz.

A noter : Dans la bouche d'une fille sur Instagram : un collectif de femmes qui témoignent du sexisme quotidien et des stéréotypes de genre.

