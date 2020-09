Ce personnage créé il y a plus de soixante ans par Goscinny et Sempé continue de fredonner avec talent la petite musique de l'enfance. Il est petit pour toujours, Nicolas !

Le Petit Nicolas © 2020 IMAV éditions / Goscinny – Sempé

Le petit Nicolas est le héros du deuxième épisode de Barbatruc, une émission pour les enfants et pour tous ceux qui l'ont été un jour. Le regard de ce gosse sur le monde des adultes est lucide et hilarant. Il n’en fait qu’à sa tête, il prétend qu’il est bien sage, sa mauvaise foi est légendaire. Est-ce pour cela qu’on l’adore? Ou pour la façon dont il nous raconte des histoires? Comment expliquer, surtout, qu’il nous parle toujours, plus de soixante ans après sa création par deux génies, Sempé et Goscinny ?

Anne Goscinny et Alexis Potschke sont nos invités, pour tenter de lire entre les lignes.

On retrouvera aussi Denis Cheissoux en fin d’émission, pour L’as-tu lu mon p’tit loup, l’actualité du livre pour enfants.

Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires !

Anne Goscinny est la fille de René Goscinny, père du Petit Nicolas, Astérix, Lucky Luke, et a publié plusieurs romans dont Sous tes baisers aux éditions Grasset (2017)

Également écrivaine pour la jeunesse, elle est l’auteure d’une série pour adolescents intitulée Le Monde de Lucrèce, en collaboration avec la dessinatrice Catel. Le volume 5 parait en septembre 2020.

Alexis Potschke est professeur de français dans un collège de région parisienne. Il est l'auteur de Rappeler les enfants, au Seuil (2019)

Reportage :

Caroline Pomes a recueilli la parole d'enfants et d'adolescents dans les rues de Bordeaux.

Programmation musicale :

The Strokes : Brooklyn bridge to chorus

Brooklyn bridge to chorus Bonnie Banane : La lune et le soleil

La lune et le soleil Millie : My boy lollipop

Générique : Création du compositeur TEZ – éditions Radio France