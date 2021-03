Le conte d'Andersen et le film de Disney nous présentent chacun une Reine des neiges très différente. Mais il y a un point commun : l'affirmation de soi ! Regards croisés avec Michel Forget, spécialiste d'Andersen, et Aurelya Guerrero, éditrice du magazine Manon.

"La Reine des neiges 2", long-métrage d'animation des studios Disney, réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee. (2019). © AFP / WALT DISNEY PICTURES - WALT DISN / COLLECTION CHRISTOPHEL

Une fois qu’on l’a entendue, il est impossible de se libérer, délivrer de cette mélodie, alors autant la chanter à tue-tête. La Reine des Neiges, film très célèbre de Disney, est adapté d’un vieux conte d’Andersen, et... il n'est pas réservé aux filles. Surtout pas ! C'est une histoire qui parle de liberté, d’émancipation, et du courage d'être soi-même.

Les invité.es

Michel Forget est professeur de philosophie et a enseigné à l’université de Strasbourg. Il est un spécialiste de deux auteurs danois : Kierkegaard et Andersen. Il a traduit et présenté quelques œuvres d’Andersen :

- Voyage à pied et Peer-la-Chance (Belles Lettres, 2005)

- Voyages : quatre récits de voyage d’Andersen _(_Riveneuve éditions, 2010)

- Poèmes (Belles Lettres, collection Classiques du Nord, 2013)

- Le Bazar d’un poète - récit de son voyage en Orient (José Corti, 2013).

Aurelya Guerrero est éditrice du magazine Manon, destiné aux filles de 7-10 ans (Milan Presse).

Reportage de Caroline Pomès en Haute-Savoie.

Les illustrations sonores : extraits du film d'animation La Reine des Neiges, 2013.

Conseils de lecture

- Œuvres, d'Andersen, textes traduits et présentés par Régis Boyer (La Pléiade Gallimard)

- Contes et histoires d'Andersen. Introduction, traduction et annotation par Marc Auchet (Le livre de Poche, La Pochothèque, Hachette, 2005)

- Biographie romancée d’Andersen, par Stig Dalager (Actes Sud, 2005)

Le Centre Andersen de l’Université d’Odense propose documents et renseignements sur Andersen en anglais et danois

