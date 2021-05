Entre la Belle et la Bête, la sincérité du regard magnifie l'autre. L'amour nous ferait-il voir ce qui ne se voit pas ? Mais ce conte, écrit par des femmes, raconte aussi entre les lignes un mariage forcé. Que dit-il de la beauté, des apparences et de l'amour ? Avec Iris Brey, autrice, et David Sala, illustrateur.

La Belle et la Bête : une histoire de regard (("La Belle et la bête", long-métrage, dessin animé de Walt Disney, 1991)) © AFP / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12

C’est fou comme un mot de rien du tout peut changer de visage selon la façon dont on l’emploie. Quand j’étais petite et que j’avais peur d’une araignée ou d’une guêpe, ma grand-mère me disait : « Les petites bêtes ne mangent pas les grosses ». La grosse bête, c’était moi. Le mot « bête » était tout doux, il servait à faire le lien entre la guêpe et moi, tous des animaux après tout ! Dans l’histoire qui nous intéresse, c’est tout l’inverse : la bête est effrayante et repoussante.

« La belle et la bête » est un dessin animé de Disney. C’est aussi un film de Cocteau. Mais saviez-vous que c’était d’abord un conte de Madame Leprince de Beaumont, lui-même inspiré d’un autre texte, signé Madame de Villeneuve ? Pourquoi diable a-t-on oublié ces autrices ? Quel regard offraient-elles sur l’amour à leur époque ? Et comment peut-on lire ce conte aujourd’hui ? Que dit-il de la beauté, de la laideur ? Et des inégalités entre les hommes et les femmes ? Reconnaissez qu’il serait… trop bête de ne pas se poser toutes ces questions.

Les invité.es

Iris BREY est autrice, journaliste et critique de cinéma, spécialiste des représentations de genre et des sexualités au cinéma et dans les séries. Autrice de : Sous nos yeux : Petit manifeste pour une révolution du regard -Illustrations : Mirion Malle (La ville brûle, avril 2021), Sororité-Ouvrage collectif (Points Seuil 2021), Le regard féminin : une révolution à l’écran (Points-Seuil 2021)

David SALA est auteur-dessinateur, illustrateur de BD et de textes classiques : La Belle et la Bête d’après Mme Leprince de Beaumont (Casterman 2014), Féroce (Casterman 2012), Le joueur d’échec d’après le texte de Stefan Zweig (Casterman 2017).

Son prochain projet est un livre autobiographique et historique, en rapport à l’histoire de ses grands-parents dans les camps pendant la guerre. Une réflexion sur le poids de l'héritage familial.

Le reportage de Juliette Prouteau : auprès des petits parisiens des 18ème et 19ème arrondissements

