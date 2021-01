Cette bande dessinée culte née dans les années 1970 a toujours un succès fou auprès des enfants de 7 à 10 ans. Sans doute est-ce lié à l'impressionnante créativité de ces deux enfants en matière de bêtises ! Bernadette Després, la dessinatrice de Tom-Tom et Nana est notre invitée, aux côtés de Louison, une immense fan.

16 millions de livres vendus. Le trait faussement désinvolte de Bernadette Després est l'une des clés du succès de "Tom-Tom et Nana". © Bayard. Jacqueline Cohen, Evelyne Reberg, Bernadette Després.

Il est des images qu’on garde dans la tête très longtemps sans vraiment comprendre pourquoi. Je me souviens précisément d'un porte et une ficelle. Une petite fille a la dent qui bouge, son frère veut à tout prix la faire tomber. Alors il accroche la dent à une ficelle, la ficelle à une poignée de porte avec la ferme intention de claquer la porte. J’en ai encore des frissons rien que d’y penser ! Rassurez-vous, l’histoire s’est terminée sans drame et tout le monde a bien rigolé.

Tom-Tom et Nana sont nos héros de la semaine, dans Barbatruc. Une bande dessinée culte créée en 1977, pour le magazine « J’aime lire » et qui connait toujours aujourd’hui un grand succès auprès des enfants entre 7 et 10 ans. La famille Dubouchon tient un restaurant et les deux petits derniers ne font que des bêtises : voilà comment on pourrait résumer les choses. La créativité de Tom-Tom et Nana force l’admiration. Leurs aventures sont un hymne à la liberté. Cette comédie familiale est aussi drôle que rassurante. On est bien, à la Bonne Fourchette, on s’y réfugie. Et s’il faut y laisser quelques dents de lait, ça n’est jamais bien grave !

Les invitées :

Bernadette Després, dessinatrice de la série Tom-Tom et Nana (Bayard). Une œuvre collective signée par les coscénaristes Jacqueline Cohen et Evelyne Reberg, et la coloriste Catherine Viansson-Ponte

Louison, dessinatrice de presse et fan de Tom-Tom et Nana. Autrice du roman Le chemin des amoureux (Robert Laffont) et de La guerre du gras n'aura pas lieu (Marabout)

Le reportage :

Caroline Pomès a recueilli des parole d'enfants et d'ados à Chamonix (Haute Savoie).

Illustrations sonores

- Extraits de la série TV d'animation diffusée sur France 3.

- CD familial avec Bernadette Després et ses enfants et petits-enfants : On Chante avec grand-mère

