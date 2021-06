Le succès de lutins bleus créés par Peyo il y a plus de 60 ans est aussi durable qu'impressionnant. Tâchons de comprendre la recette secrète de cet amour pour les Schtroumpfs ! Avec Véronique Culliford, fille de Peyo, et Derib, dessinateur de BD. En invitée surprise, Delphine de Vigan, schtroumpfette autoproclamée.

Les Schtroumpfs : pourquoi on les schtroumpfe de tout cœur ? © AFP / SONY PICTURES ANIMATION / COLLECTION CHRISTOPHEL

En quelle langue éternuez-vous ? On s’imagine que ce bruit de nez est spontané, naturel, universel, mais c’est en fait une construction culturelle : on n’éternue pas pareil dans toutes les langues ! En tout cas, le mot n’est pas le même à l’écrit. Ça donne « etchi » en coréen, « apsik » en polonais, « hatschi » en allemand… et bien sûr, « atchoum » en français. Quel joli mot tout rond.

Nous allons chez Les Schtroumpfs, ce dimanche dans Barbatruc ! Le succès de ces petits lutins bleus créés par Peyo est impressionnant et durable. Avis à la populaschtroumpf : on va essayer de comprendre, aujourd’hui, pourquoi on les aime autant. Autant dire qu’on a du pain sur la schtroumpf !

Les Invité.es

-Véronique Culliford est la fille de Peyo, elle se qualifie elle-même comme la “Gardienne du temple”, protectrice de l’oeuvre, présidente de IMPS en charge de l’oeuvre de Peyo, des adaptations et dérivés, et de la nouvelle série animée des Schtroumpfs diffusée en 3D sur Tfou sur TF1. Les BD Schtroumpfs sont pour la plupart publiées aux éditions Le Lombard.

-Derib de son vrai nom Claude de Ribaupierre, auteur-dessinateur de BD. Il apprend tout jeune la BD chez Peyo, et contribuera à l’album Le Schtroumpfissime, avec Peyo et Yvan Delporte, publié pour la première fois en 1964-1965 dans le journal Spirou. Derib a publié des planches dans Spirou, Tintin et Pilote. Il est aussi l’ami de Franquin (Lagaffe, Spirou, Fantasio).

Derib est également l’auteur de BD populaires publiées aux éditions Le Lombard : Yakari (1973-2020) et Buddy Longway (1974-2006). Le 41ème album Yakari Le fils de l’aigleest sorti en octobre dernier. Le 42ème album : La colère de ThaThanKa sortira en 2022

Enfin, il est aussi l’auteur de BD destinées à la jeunesse en difficulté, confrontée au sida, à la violence, la prostitution : Jo (1991 - réédité 2008 Le Lombard), No Limits(2000 - réédité 2008 Le Lombard), et Pour toi Sandra (1996 Mouvement du Nid)

En 1989, il a créé la Fondation pour la Vie, dont il est président

Son site

-Delphine De Vigan, autrice de plusieurs romans, dont le dernier Les enfants sont rois(2021, Collection Blanche, Gallimard). Elle nous raconte une anecdote toute personnelle, insolite et drôle : une fête déguisée en Schtroumpfs, pour ses 30 ans, dans un village "Schtroumpfien" reconstitué à l'identique

Le reportage de Juliette Prouteau, avec des enfants à Nantes

Les illustrations sonores :

-Extraits d’un épisode Bébé et Robot Schtroumpf de la nouvelle série animée Les Schtroumpfs diffusée en 3D dans Tfou sur TF1 - chaque dimanche à 8h15

-Extraits parmi les premiers dessins animés Les Schtroumpfs dans les années 80

Lecture recommandée

-La BD Les Schtroumpfs et le vol des cigognes (Le lombard 2020)

-La série BD pour les tout-petits : Grandir avec les Schtroumpfs (depuis 2020, Le Lombard)

Programmation musicale

-Benjamin BIOLAY Souviens-toi l'été dernier

-CELESTE Tonight tonight

-Nick WATERHOUSE Medicine

Générique : création du compositeur TEZ - Editions Radio France