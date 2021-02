La véritable histoire de Peter Pan est méconnue du grand public. Le jeune garçon n'est pas aussi léger et sympathique qu'on l'imagine. Le récit de James Matthew Barrie, dont s'est inspiré Disney, est triste et sombre. Nathalie Prince et Régis Loisel nous révèlent quelques vérités sur cette figure mythique.

Peter Pan, une BD en six volumes de Régis Loisel. © Vents d'Ouest

Existe-t-il quelque chose de plus mignon qu’un enfant très jeune qui commence une phrase par « quand j’étais petit » ? On est attendri, mais on ne le contredit pas : évidemment qu’il a été encore plus petit, même s’il n’est pas franchement grand encore. Tout est affaire de point de vue.

Grandir. On ne cesse de tourner autour de ce mot compliqué, dans Barbatruc. Cette semaine, envolons-nous avec celui qui affiche un refus clair et net : grandir, c’est non. Peter Pan, évidemment. Un gosse qui sait voler, qui est copain avec une fée, qui vit sur une île entourée de créatures magiques, qui affronte des pirates. Cette histoire est un concentré d’imaginaire, 100% pur jus ! Pour s'envoler, il suffit d'y croire.

Non, ce n’est pas Walt Disney qui a inventé Peter Pan : le célèbre dessin animé est adapté, très librement, d’une œuvre de James Matthew Barrie, auteur écossais. Et ce garçon qui ne voulait pas grandir est bien plus sombre qu’on pourrait le croire. Il nous faudra aussi parler de la cruauté de Peter Pan et de ce que cette histoire, entre les lignes, nous dit de la mort. Ce n’est pas pour rien que Peter entretient une relation compliquée avec son ombre...

Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.

Les invité.es :

Nathalie PRINCE est professeure de lettres à l’Université du Mans. Elle est l'autrice de plusieurs livres sur Peter Pan :

- Peter Pan : figure mythique, coécrit avec Isabelle Cani et Monique Chassignol (Autrement 2010)

- La littérature Jeunesse (Armand Colin-nouvelle réédition avril 2021), et La littérature fantastique (Armand Colin- 2015) Armand Colin

- Elle vient tout juste de publier un roman : Un enterrement et 4 saisons (Flammarion-fév 2021)

Régis LOISEL est dessinateur et scénariste de BD. Dès les années 1990, il se penche sur l’histoire de Peter Pan pour illustrer, dans une interprétation très libre et plutôt destinée aux adultes, l'œuvre de James Matthew Barrie. Seront publiés 6 albums de Peter Pan sur une période de quatorze années. Il recevra pour les Tomes 1 et 2, le prix Alph’Art du public au festival d’Angoulême (1992 et-1995). Parmi ses ouvrages :

- L'intégrale des 6 albums Peter Pan (Vents d'Ouest 1990-2004)

- Loisel, dans l'ombre de Peter Pan (Glénat 2006) : un “recueil d'entretiens révélant le lien intime entre Peter Pan et son créateur, Régis Loisel...avec des invités tels que Pierre Dubois, Gibrat et la psychanalyste K. Kelley-Lainé”

- Son prochain projet : Un putain de salopard (Rue de Sèvres-Tome 3)

Le reportage : Caroline Pomès a recueilli des paroles d'enfants et d'ados à Chamonix, en Haute Savoie.

Les illustrations sonores : Extraits de lecture Les Nuits de France Culture : Peter Pan par Claude Rich (Premières diffusions - déc 1993) - et Extraits du DVD Peter Pan de Walt Disney (1953)

Conseil de lecture :

- Peter Pan de JM Barrie-texte intégral : disponible aux éditions Librio (2019) et L'Ecole des Loisirs (2013-2019)

- L'enfant qui ne voulait pas grandir : Biographie de James-Matthew Barrie par François Rivière (Calmann-Lévy 1991)

- Peter Pan ou l'enfant triste de Kathleen Kelly-Lainé, psychanalyste (Calmann-Lévy 2005)

