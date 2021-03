Est-ce un gros chat, un hibou, un panda ? Totoro, le gros monstre réconfortant sorti de l'imagination de Hayao Miyazaki, pourrait bien exister quelque part dans la forêt, on n'en serait pas si surpris. Posons sur le monde des yeux d'enfant, avec le dessinateur Benjamin Renner et la romancière Christelle Dabos.

"Mon voisin Totoro" film d'animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki et produit par le studio Ghibli, 1988. © AFP / Tokuma Japan Communications Co. / Collection Christophe

Chef d’œuvre des studios Ghibli, sorti en 1988, "Mon voisin Totoro" n'a pas pris une ride. Totoro est une drôle de bestiole, un peu impressionnante. Une très grosse peluche qui tient un parapluie à la main, surtout quand il ne pleut pas. Avec Totoro, on peut planter une graine et regarder pousser un arbre gigantesque en quelques secondes. Avec Totoro, on peut grimper sur une toupie volante, pour atteindre la canopée et s’extasier. Avec Totoro, on peut voyager dans un chat-bus : un chat volant à douze pattes, qui dépose ses voyageurs à l’arrêt de bus.

Assurément, il y a quelque chose de magique dans cette histoire, mais c’est surtout pour mieux nous apprendre à voir la magie qui est autour de nous : le spectacle de la nature. Grâce à Totoro, nous n’oublions pas de nous émerveiller.

Les invité.es

Benjamin Renner est dessinateur et réalisateur. Il a co-réalisé les films Ernest et Célestine (2012) et Le Grand méchant renard et autres contes (2017). Sa bande-dessinée Le Grand méchant renard est publiée chez Delcourt.

Christelle Dabos, écrivaine, autrice de la saga La Passe-Miroir, publiée chez Gallimard Jeunesse.

Liens utiles : le site de la série, destiné aux lecteurs, et le blog de Christelle Dabos.

Un reportage de Caroline Pomès en Haute-Savoie et en Seine-et-Marne.

Ressources

Mon voisin Totoro, film d'animation de Hayao Miyazaki, date de 1988. Une version restaurée est sortie en 2018 pour les trente ans du film.

Quatre films de Hayao Miyazaki, par Hervé Joubert-Laurencin, Yellow Now, 2012 avec Mon voisin Totoro (1988), Porco Rosso (1992), Le Voyage de Chihiro (2001), Ponyo sur la falaise (2008).

Programmation musicale

P.R2B - Des rêves

François & the Atlas Moutains - Tourne Autour

Joe Hisaishi - Kaze no toori michi (The Path of the Wind), extrait de la bande-originale de Mon Voisin Totoro.

Le générique de l'émission est composé par Tez.