Pourquoi la sorcière Karaba est-elle aussi méchante? Kirikou, personnage imaginé par Michel Ocelot à partir d'un conte africain, aide les enfants à s'interroger sur la peur, sur le courage et sur la méchanceté. Il chante, surtout, les louanges du pardon.

"Kirikou et les bêtes sauvages", film d'animation réalisé par Michel Ocelot et Bénédicte Galup et sorti en 2005. © AFP / LES ARMATEURS / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12

C’est un mot apparemment inoffensif, un mot banal, mais qui peut rendre les parents complètement "chèvres".

Deux petites syllabes de rien du tout que les enfants, un jour, découvrent… et soudain tout bascule :

pourquoi. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ?

De question en question, de pourquoi en pourquoi, on se retrouve à devoir expliquer le sens de la vie, et chacun sait que c’est un peu coton. Aussi est-il précieux que les personnages de fiction usent et abusent de ce mot.

Pourquoi la sorcière Karaba est-elle aussi méchante ? »

C’est la question qui habite Kirikou. Ce tout petit garçon - petit mais vaillant - est notre héros de la semaine, dans Barbatruc. Une émission pour les enfants et pour toutes celles, tous ceux, qui ont été des enfants un jour. Brossons le portrait de ce garçon téméraire, avec des pourquoi en veux tu en voilà !

Pourquoi Kirikou sait il déjà marcher et parler à peine sorti du ventre de sa mère ? Pourquoi est-il aussi courageux ? Pourquoi le courage n’empêche-t-il pas d’avoir peur ? Pourquoi a-t-il tellement besoin d’expliquer la méchanceté de la sorcière ? Et pourquoi, pourquoi, pourquoi, l’aime-t-on autant, Kirikou ?

Michel Ocelot est le créateur de Kirikou, personnage inspiré d'un conte africain. Il est le réalisateur de trois longs-métrages d'animation : Kirikou et la Sorcière, Kirikou et les Bêtes Sauvages, Kirikou et les hommes et les femmes. Michel Ocelot est aussi l'auteur, entre autres, d'Azur et Azmar et Dilili à Paris, César 2019 du meilleur film d'animation. Les livres Kirikou sont édités chez Milan : Kirikou et la Sorcière, Kirikou et le buffle aux cornes d'or, Kirikou et la hyène noire

Tobie Nathan est ethnopsychiatre. Il est l'auteur notamment de Philtre d'amour (Odile Jacob). Son dernier roman : La Société des Belles Personnes (Stock).

vidéo Bon anniversaire Barbapapa ! 3 min 3 min À voir - Culture Bon anniversaire Barbapapa ! 3 min

Reportage : Caroline Pomès a recueilli des propos d'enfants et d'adolescents dans les rues de Bordeaux.

Illustration sonore : extraits du film Kirikou et la Sorcière de Michel Ocelot - issu du Coffret - 3 DVD produit par Les Armateurs et édité par France Télévisions : Kirikou et la Sorcière, Kirikou et les Bêtes Sauvages, Kirikou et les hommes et les femmes

Le conseil de Dorothée Barba : Le journal Biscoto et L'atelier des bidouillages - 60 bricos pour dégourdir ses doigts, un livre de Catherine Staebler.

Programmation musicale :

Jorja SMITH By any means

By any means Ray CHARLES Hard times

Générique de Barbatruc : Création du compositeur TEZ – éditions Radio France