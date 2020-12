Ce roman de Roald Dahl est d’un humour ravageur, jamais trop sucré ! Plongeons-nous avec gourmandise dans ce conte caustique, avec le chocolatier Pierre Marcolini et la chercheuse Florence Casulli.

Charlie et la chocolaterie (Illustration de Quentin Blake) © Folio Junior

Du chocolat et de l'humour féroce. Charlie et la Chocolaterie est au programme de Barbatruc cette semaine. L'écrivain britannique Roald Dahl a publié ce roman pour la première fois en 1964. Les réalisateurs Mel Stuart et plus récemment Tim Burton l'ont adapté au cinéma. Du chocolatier Willy Wonka aux malicieux Oompas-Loompas, en passant par une bande d'enfants franchement détestables, ses personnages font encore la joie des lecteurs, jeunes et moins jeunes.

Cette histoire est à la fois très drôle et d’une cruauté immense. Pousser les portes de la chocolaterie de Willy Wonka, c’est élargir sa capacité d’émerveillement... et rire avec jubilation. Un humour corrosif qui creuse volontiers le fossé entre les adultes et les enfants.

Allez, vous prendrez bien une tablette de super délice fondant Wonka à la guimauve ?

Les invités

Pierre Marcolini est un chocolatier et pâtissier belge, reconnu dans le monde entier. Parmi ses ouvrages, Chocolat - Carnets de Voyages : Un tour du monde en 70 recettes, a été publié aux éditions de la Martinière en 2017.

Florence Casulli est doctorante et enseignante aux universités d'Angers et de Lausanne, spécialiste de littérature jeunesse. Passionnée par l'univers de Roald Dahl, elle lui consacre sa thèse.

Charlie et la Chocolaterie et les autres romans de Roald Dahl sont disponibles aux éditions Gallimard Jeunesse.

Charlie et la Chocolaterie, film de Tim Burton, 2005

Charlie et la Chocolaterie, livre audio avec Claude Villers, Étienne Fernagult, Muriel Flory, Christine Authier et Sophie Wright (collection "Ecoutez Lire" chez Gallimard Jeunesse, 2017)

