Suite de notre série consacrée aux textes religieux, avec Abraham, figure emblématique du Coran. Rachid Benzine, islamologue, et Anne-Sophie Monsinay, imame, nous expliquent le sens du sacrifice du fils d'Abraham, enfant épargné par Dieu au profit d'un mouton. Avec Ramzi Assadi, auteur de "l'islam raconté et expliqué".

Le prophète Abraham s'apprête à sacrifier son fils. Le roi Nimrod jette Abraham dans le feu, miniature des contes de Luqman, manuscrit arabe, 1583 © Getty / DEA / G. DAGLI ORTI / Collection : De Agostini

Connaitre les religions, c’est important pour mieux comprendre le monde. La peur et la haine se nourrissent souvent de l’ignorance. C'est le point de départ de cette série d’émissions spéciales. Nous avons déjà parlé de la Bible et de la Torah. Aujourd’hui, voici le Coran expliqué aux enfants. Et nous allons parler, en particulier, d’un sacrifice.

Voilà un mot qu’on emploie de façon banale. On dit souvent des mères qu’elles se sacrifient pour leurs enfants. Mais si on y prête attention, ce mot porte en lui le sacré. C’est même la racine du mot sacrifice. Ce glissement vers le profane est intrigant, on verra ce qu’il raconte de nos sociétés. Et c’est le sacrifice du fils d’Abraham qui nous intéresse, aujourd’hui. On plutôt le vrai faux sacrifice, car l’enfant fut sauvé in extremis. Que faut-il comprendre de cette histoire ? Que dit-elle de la foi musulmane, et de la relation des croyants à leur dieu ? Que dit-elle de la confiance ? Et ne serait-elle pas l’occasion pour tout le monde, croyant ou non, musulman ou non, de réfléchir à ce que signifie se sacrifier ?

Les invité.es :

- Rachid BENZINE est islamologue, romancier et dramaturge. Il enseigne et prône un Islam libéral. Il est chercheur associé au Fonds Ricoeur et auteur de plusieurs livres, parmi lesquels :

Le Coran expliqué aux jeunes (Seuil 2013)

Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? (Seuil 2016 - adapté au théâtre sous le titre Lettres à Nour)

Des mille et une façons d'être juif ou musulman – avec la rabbin Delphine Horvilleur (Seuil 2017)

Dans les yeux du ciel (Seuil, août 2020)

- Anne-Sophie MONSINAY, issue d’une famille catholique non pratiquante, est devenue l’une des rares femmes imames. En 2019, elle a dirigé avec Eva Janadin la première prière mixte de la mosquée Sîmorgh qu’elles ont fondée ensemble. Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin ont créé l’association cultuelle Voix d’un Islam éclairé. Elles sont co-autrices de : Une mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste (Fondapol, 2019), et Islam des Lumières (Mimésis)

- Ramzi Assadi, rédacteur en chef de "Par Jupiter" sur France Inter, est l'auteur de "l'Islam raconté et expliqué", un livre jeunesse illustré par Hélène Aldeguer (Saltimbanque).

Le reportage : Caroline Pomès a tendu son micro dans les rues de Chamonix, à des enfants haut-savoyards et à des vacanciers de la France entière.

