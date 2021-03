C'est un monument indémodable. Ce conte musical de Prokofiev raconte l'histoire d'un enfant qui réussit, avec l'aide de ses amis animaux, là où les adultes échouent. Et il offre l'occasion de faire connaissance avec les instruments. Rencontre avec le chef d'orchestre Alexandre Bloch et l'autrice Clémentine Beauvais.

Pierre et le loup : fortissimo ! © Sandrine Kao pour la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Encore une histoire de loup. C’est toujours sur lui que ça tombe ! Qu’a-t-il fait pour mériter un tel sort, ce pauvre canidé ? Pourquoi c'est toujours lui, le méchant? Mais attendez. Nous allons nous intéresser à un enfant qui n’a pas peur du loup. C’est son grand père qui est terrifié. Pierre et le loup : voilà le monument auquel on s’attaque cette semaine. Un conte musical de Sergueï Prokofiev : l'histoire d'un petit garçon qui réussit là où les adultes échouent. Quoi de plus satisfaisant ? Cette histoire est surtout un excellent prétexte pour faire connaissance avec les instruments de l'orchestre. Or le loup est représenté par les cors. Franchement, qui a peur de ces instruments à vent tout ronds et si jolis ?

Les Invité.es

Clémentine Beauvais est écrivaine et enseignante, chercheuse en littérature jeunesse à l’Université d’York (Grande Bretagne). Traductrice littéraire, elle a traduit en français L’Ickabog de J.K. Rowling.

Autrice de plusieurs livres, dont La Louve, plébiscitée par les enfants et récompensée par le prix des Incorruptibles (Alice-Jeunesse 2014), _Les Petites Reines_, lauréat de nombreux prix (Sarbacane 2015). Sa dernière parution : Boucles de pierre - illustrations : Max Duco (Sarbacane 2021)

Son roman _Décomposée_, inspiré du texte Une charogne de Baudelaire, parait le 8 avril (L'Iconoclate-collection Iconopop)

Alexandre Bloch est chef d'orchestre et directeur musical de l’Orchestre National de Lille. En écho au conte musical Pierre et le loup de Prokofiev, écrit et composé en 1936, Il a dirigé avec l'Orchestre National de France Le retour du loup, suite de l'histoire écrite par Nicolas Vanier sur une musique d'Alexandros Markéas - lecture : François Morel (Helium - Radio France 2016)

Le reportage de Juliette Prouteau à Paris.

Illustrations sonores

Conseil de lecture-audio et film autour de Pierre et le Loup

Livre CD Pierre et le Loup de Prokofiev - lecture Bernard Giraudeau - Orchestre National de France - illustrations : Olivier Tallec (Gallimard jeunesse 2019)

Pierre et le Loup de Prokofiev - lecture - Orchestre National de France - illustrations : Olivier Tallec (Gallimard jeunesse 2019) Livre CD Pierre et le Loup de Prokofiev - lecture Jacques Gamblin - Orchestre Victor Hugo France Comté (Milan 2015)

Pierre et le Loup de Prokofiev - lecture - Orchestre Victor Hugo France Comté (Milan 2015) Livre CD Pierre et le Loup de Prokofiev - lecture Gérard Philippe - illustré par Marc Boutavant (Gallimard Jeunesse 2017)

Pierre et le Loup de Prokofiev - lecture - illustré par Marc Boutavant (Gallimard Jeunesse 2017) DVD Pierre et le loup film animation de Walt Disney (1946)

Autre conseil de lecture

Deux nouvelles histoires de la Collection Oli - Radio France : Baïla la petite louve d'Adeline Dieudonné - illustrations Arnold Hovart, et Le lapin Shérif d'Olivier Norek - illustrations Marcel Pixel

Programmation musicale :

BARBAGALLO Debout

Debout JORJA SMITH Addicted

Générique : création du compositeur TEZ - Editions Radio France