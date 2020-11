Cendrillon aide les enfants à mettre des mots sur les rivalités entre frères et sœurs. Mais c'est aussi et surtout une histoire de soulier ! Christian Louboutin, créateur de chaussures, et Élisabeth Lemirre, spécialiste des contes, nous aident à plonger dans cette histoire, dont il existe d'innombrables versions.

Cendrillon © Jean-Vincent Simonet

Alors, cette chaussure, est-elle en verre ou en vair ? Est-elle solide et transparente ou en fourrure douillette ? Et qu’est-ce que ça change ? Voilà l’une des innombrables questions que pose Cendrillon. Plongeons dans ce conte de fée dont les versions différentes sont innombrables. Celle de Charles Perrault, dont s’est inspiré Disney, est la plus célèbre. Cendrillon est une histoire qui met des mots sur la rivalité entre frères et sœurs, notamment, sur la jalousie dans les fratries. Voilà qui est universel, intemporel. Et puis cette quête de la femme à la bonne pointure aura des échos à travers les âges. Il s’agit de trouver chaussure à son pied. Ou pied à sa chaussure.

Christian Louboutin est un créateur français de chaussures et de sacs à main de luxe. A l’occasion de la sortie DVD et Blue Ray de Cendrillon en 2012, il s’était associé aux studios Disney pour imaginer la pantoufle de bal d’une Cendrillon au 21ème siècle. Avant le confinement, le Palais de la Porte Dorée, à Paris, avait consacré une exposition inédite à l’univers du créateur : L'Exhibition[niste]. Elle reprendra dès la fin du confinement.

Élisabeth Lemirre est une spécialiste des contes littéraires. Elle est autrice de l’ouvrage _Le cabinet des fées (é_ditions Picquier, 2000) et co-autrice de l’anthologie Sous la cendre : figures de Cendrillon (José Corti, 2007) avec Nicole Belmont.

