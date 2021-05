Ce conte d'Andersen se moque de la manie qu'ont les princes et les princesses de rester entre eux. Mais on peut trouver aussi plein d'autres questions, entre les matelas de la princesse au petit pois. La romancière Flore Vesco et le metteur en scène Edouard Signolet se sont amusés à réinventer cette histoire.

La Princesse au petit pois : chiche de réécrire le conte ! © Getty / GraphicaArtis

Une femme dort mal, à cause d'un petit pois caché sous une pile immense de matelas, et prouve ainsi qu'elle est une vraie princesse. Quelle drôle d'histoire ! « La princesse au petit pois », du danois Hans Christian Andersen, se moque de la manie qu'on les princes et les princesses de rester entre eux, de se marier entre eux. Ce conte est assez déroutant, mais c’est pour cela qu’il est formidable. Il permet de se poser plein de questions, rigolotes ou plus sérieuses, de formuler des hypothèses, de jouer à changer la fin, le début, le milieu. Amusons-nous avec cette histoire. Il sera question de sommeil, de la relation parents-enfant et du tabou de la sexualité caché entre les matelas...

On ne cesse de le répéter, dans cette émission : le conte est un support merveilleux pour laisser galoper son imagination, une fenêtre qui s’ouvre. Avec ce pois, pourtant tout petit, la fenêtre est immense.

Les invité.es :

Flore Vesco, autrice de D’or et d’oreillers (École des Loisirs 2021), roman pour ados très librement adapté de la Princesse au petit pois d'Andersen. Elle a obtenu en 2019 le prix Vendredi pour L’Estrange malaventure de Mirella. Elle a participé à un ouvrage collectif : Elle est le vent furieux (Flammarion Jeunesse 2020).

Livres _c_hez Didier Jeunesse : De Cape et de mots (Didier Jeunesse 2015), Louis Pasteur contre les loups-garous (Didier Jeunesse 2016), Gustave Eiffel et les âmes de fer (Didier Jeunesse 2018), 226 bébés (Didier Jeunesse 2019).

Edouard Signolet est metteur en scène de théâtre, de contes musicaux, d'opéras et de concerts classiques, notamment pour la Philharmonie de Paris. Il est artiste associé au CND de Nice. Il a adapté la princesse au petit pois pour la Comédie Française, il y a quelques années.

Ses publications :

_La princesse au petit pois (_Théâtre) chez l’Arche éditeur (2015)

Pinocchio (Conte musical) chez Didier Jeunesse (2016)

Alice au pays des Merveilles (Opéra) chez Universal-Ricordi (2016)

Le jeu d’histoires libres chez L’arche (Novembre 2019)

Poucette (opéra) chez Universal Recordi (Mars 2019)

Je m’appelle pas (Théâtre) chez l’Arche éditeur (2019) : adaptation du Petit Chaperon Rouge

Petite leçon de zoologie à l’usage des princesses (Théâtre) chez l’Arche éditeur

Par ailleurs, La Cie Dérivation a adapté le texte de La Princesse au petit pois d’Edouard Signolet

- Prochaine actualité : Réécriture de Romeo et Juliette avec un musicien à l’accordéon : format 30mn - production sur le site La Clef des Chants

REPORTAGE de Juliette Prouteau : avec des enfants à Paris 18ème

