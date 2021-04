Ce personnage créé il y a plus de soixante ans par Goscinny et Sempé continue de fredonner avec talent la musique de l'enfance. Il est petit pour toujours, Nicolas ! Regards croisés avec Anne Goscinny et Alexis Potschke.

Un petit garçon joue avec un ballon imprimé avec un dessin du personnage de bande dessinée "Le Petit Nicolas". © AFP / Joël Saget

Cette émission est une rediffusion du 6 septembre 2020

Le regard de ce gosse sur le monde des adultes est lucide et hilarant. Il n’en fait qu’à sa tête, il prétend qu’il est bien sage, sa mauvaise foi est légendaire.

Est-ce pour cela qu’on l’adore? Ou pour la façon dont il nous raconte des histoires?

Comment expliquer, surtout, qu’il nous parle toujours, plus de soixante ans après sa création par deux génies, Sempé et Goscinny ?

Il est petit pour toujours, Nicolas : ses histoires fredonnent la petite musique de l’enfance.