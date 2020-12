Un renard, trois ours, un grand méchant loup, trois petits cochons, et un canard. Les animaux sont au coeur des histoires que l'on se raconte chaque semaine dans Barbatruc. Ce dimanche, ils reviennent pour en finir avec l'année 2020.

Le loup et le petit chaperon rouge © Getty

Un florilège des plus jolis moments, en anglais, c'est un "best-of". A Barbatruc, nous sommes peut-être bizarres, mais ça nous a fait penser à "bestiole". Et des bestioles, il y en a plein nos histoires ! Avec nos invités, au fil des semaines, nous avons parlé du grand méchant loup, de Boucle d’or et des trois ours, des trois petits cochons, du roman de Renart, de Bambi, de Babar le roi des éléphants, du vilain petit canard... Une surenchère de plumes et de poils ! Des bébêtes qui parlent de nous, bien sûr, comme dans les Fables de la Fontaine. Ces animaux racontent les doutes, les peurs, les émotions humaines. Ces animaux aident à grandir.

Au programme de ce "best-of bestiaire" :

Le Roman de Renart, avec le dessinateur Joann Sfar et la chercheuse Aurélie Barre, spécialiste du Moyen-Age.

Boucle d'or, avec la romancière Faïza Guène et la psychologue Amalini Simon .

et la psychologue . Les trois petits cochons, avec la dessinatrice Pénélope Bagieu et le philosophe Gilles Tiberghien .

et le philosophe . Le vilain petit canard, avec le comédien Arnaud Valois, la philosophe Laurence Devillairs et le chanteur Etienne Daho.

En prime, les coulisses des reportages de Barbatruc auprès des enfants, avec notre journaliste Juliette Prouteau.

Le conseil de Dorothée Barba

Des histoires à écouter, avec l'application Alma Studio, créée par le DJ Martin Solveig. La bonne idée de cette appli, c'est son écran noir. Une fois l’histoire sélectionnée, l’écran du téléphone s'obscurcit automatiquement. Aucune image à regarder, tout passe par les oreilles. Au casting, François Rollin, Virginie Efira, Gérard Jugnot et même Augustin Trapenard. Pour en savoir plus, c'est au bout de ce lien.

