Le Petit Poucet est une histoire d'abandon terrifiante. Mais n'en voulez pas à ce conte de Perrault, car il aide à apprivoiser la peur et célèbre l’ingéniosité d’un enfant différent. Simon Falguières et Valérie Zenatti se plongent dans l’histoire de ce petit garçon qui a plus d’un caillou dans son sac.

Le petit Poucet et l'ogre © AFP

Dans les contes de fée, il n’y a que ça, des personnages dont le nom est un trait physique ou un vêtement : Boucle d’Or, Barbe Bleue, le Petit Chaperon Rouge... Nous allons nous pencher sur un petit garçon qu’on désigne en levant le pouce en l’air. Le Petit Poucet, c'est avant tout une histoire terrible d'abandon. Ce conte offre l’occasion de mettre des mots sur ce qui fait très peur. Il permet aussi de valoriser l’ingéniosité d’un enfant à travers l'idée lumineuse des cailloux dans la poche. D’ailleurs, c’est ça, le plus important : il est petit comme un pouce, mais il est surtout malin.

Simon Falguières est metteur en scène et artiste associé au Théâtre du Nord à Lille et au Préau – Centre dramatique national de Vire. Directeur artistique de la Compagnie Le K, il a mis en scène Le Petit Poucet, qui reprendra au théâtre de La Colline à partir du 15 décembre 2020, en même temps qu'une autre de ses pièces de théâtre : Les Etoiles.

Valérie Zenatti est écrivaine, traductrice et scénariste. En 2020, elle publie Marilou et le grand incendie (éd. L’école des Loisirs) ainsi qu’une traduction du roman Mon père et ma mère, de l’écrivain israélien Aharon Appelfeld. Elle est également scénariste de la série télévisée Possessions coécrite avec Sachar Magen pour Canal , diffusée en novembre 2020.

Reportage : Caroline Pomès a tendu son micro aux enfants du centre de loisirs de Léon, dans les Landes.

lllustration sonore : CD – Le Petit Poucet lu par François Morel (éd. Gallimard-Jeunesse, 2010)

