Rarement a-t-on aussi bien dépeint l'enfance, sa réalité, sa vérité. Avec E.T, sorti en 1982, Steven Spielberg dépasse le cadre de la science-fiction. Plus qu'une histoire d'extra-terrestre, ce film raconte le besoin d'amitié, la peur de l'abandon... et l'incompréhension des adultes.

E.T. l'extraterrestre : la vérité de l'enfance (image du film de Steven Spielberg " E.T l'extraterrestre " - 1982). © AFP / UNIVERSAL PICTURES / AMBLIN ENTE / COLLECTION CHRISTOPHEL

« Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt ». J’aime bien cette phrase célèbre, mais je ne suis pas tout à fait d’accord. Je crois qu’il faut regarder les deux : la lune et le doigt. Car les mains des gens racontent souvent plein d’histoires. Voilà une créature qui vient peut-être de la lune et elle a des doigts très étonnants. Son index s’allume, devient tout rouge et peut même guérir les blessures !

E.T. l’extraterrestre est notre héros de la semaine, dans Barbatruc. Un film de Steven Spielberg sorti il y a presque 40 ans - il est assez émouvant de constater que les enfants d’aujourd'hui le connaissent. Un film culte qu’on aurait tort de voir comme une histoire d’extra-terrestre, malgré son titre. C’est plutôt celle d’une amitié, de deux êtres qui apprennent à s’apprivoiser, et qui affrontent l’inévitable séparation. On en retient aussi l'indispensable solidarité des enfants, face aux adultes qui ne comprennent rien. Mais tous les adultes ne sont pas irrécupérables ! Nous en avons invité deux qui connaissent E.T. sur le bout des doigts.

Les invité.es :

- Clément SAFRA est cinéaste et auteur d'un Dictionnaire Spielberg (2011 Vendémiaire). Il a également publié La face cachée de Mickey Mouse (2016 Vendémiaire) et réalisé deux long-métrages : Filmus (2017) et Le peuple des miroirs (2020), disponibles en VOD.

- Catherine DUFOUR est ingénieure en informatique, autrice de romans et nouvelles de fantasy, science-fiction, et polar. Elle a publié dix romans et quatre essais. Son premier ouvrage Le Goût de l’immortalité a reçu le Grand prix de l’Imaginaire en 2007. Au bal des absents est paru au Seuil en 2020.

Quelques livres de Catherine Dufour :

Le reportage de Caroline Pomès : avec des enfants de Servoz et de Chamonix, en Haute-Savoie.

Illustrations sonores : extraits du film E.T l’extra-terrestre de Steven Spielberg (1982).

- Conseils de lecture :

- Les sortilèges du Blockbuster de François Barge-Prieur, Thomas Fouet (Editions Les Fiches du cinéma)

- Steven Spielberg, une rétrospective de Richard Schickel (Editions de la Martinière)

- Steven Spielberg de Clélia Cohen (Les Cahiers du cinéma)

- John Williams : un alchimiste musical à Hollywood d’Alexandre Tylski (L’Harmattan)

- Programmation musicale :

BARBAGALLO Regarde

Regarde LONDON GRAMMAR Lose your head

Générique : création du compositeur TEZ - Editions Radio France