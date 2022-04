Il existe un âge auquel l’enfant, qui était un bébé si mignon, découvre le pouvoir du mot "non". Et soudain, la vie quotidienne peut devenir très difficile. Souvent, cela arrive autour des deux ans, on appelle ça le "terrible two".

Votre enfant a deux ans : bienvenue dans le "terrible two" © Getty / Cavan Images

La phase d’opposition de l’enfant peut commencer avant la deuxième bougie et durer plus ou moins longtemps. Elle n’est pas la même pour tous et toutes, évidemment. Mais elle peut être compliquée à gérer pour les parents. Alors parlons-en, nos invité.es ont des conseils pour affronter, en tant qu’adulte, cette période de contestation, voire de rébellion.

Comment accueillir les émotions de l’enfant tout en posant un cadre, en traçant les limites dont il a besoin ?

Nos invité.es

Benjamin Muller, journaliste, chroniqueur de La maison des maternelles sur France 2 et père de trois enfants. Il est l'auteur d'un roman paru chez Flammarion Jeunesse, illustré par Mathieu Sapin, Le palais de Paul et publiera au printemps Devenir papa pour les nuls, aux éditions First

Les psychologues Aurélie Callet et Clémence Prompsy, elles ont fondé le cabinet Kidz et Family ensemble, dans lequel elles reçoivent des parents et des familles. Elles sont également autrices du livre Je ne veux pas paru aux éditions De Boeck Supérieur

Le coup de cœur de Dorothée Barba

Le magazine pour les ados Phosphore propose un dossier "100% présidentielle" très bien fait, pour comprendre le programme des candidats et leurs mesures fortes. Faut-il augmenter le salaire des profs ? Doit-on repousser l’âge de la retraite ? Doit-on donner des aides aux étrangers qui vivent en France ? Doit-on légaliser le cannabis ? etc. Pour chaque question, Phosphore explique qui est pour, qui est contre, avec quelques lignes de précisions, synthétiques et accessibles.

