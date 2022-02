Dans le cerveau des bébés

Les parents, souvent, aimeraient savoir ce qui se passe dans la tête de leur nouveau-né. Comment fonctionne son cerveau ? Comment communiquer avec lui ? Réponses avec une neuroscientifique et un sage-femme

Ghislaine Dehaene, pédiatre et neuroscientifique spécialisée dans l’étude des fonctions cognitives de l’enfant.

Extraits de l'entretien

Parler à son bébé si on en a envie

Benoît Le Goedec : "Mieux vaut employer les mots exacts. Mais surtout ils faut avoir le désir profond de communiquer avec son petit bébé. Beaucoup de parents ne sont pas, à la naissance, suffisamment disponibles à eux-mêmes : parce qu'ils ont eu un vécu difficile, parce qu'ils sont angoissés, déprimés... Tant qu'ils ne sont pas tellement disponibles à eux-mêmes, il est très difficile d'être présent à l'autre."

Ghislaine Dehaene : "On ne se force pas. Si on n'a pas envie de parler à son bébé, ou qu'on n'est pas prêts, c'est plus difficile. Tout le monde oublie que dans la relation au bébé, le langage est multiple. Et la relation peut passer par autre chose que les mots.

Mais c'est important d'employer les bons termes avec différentes intonations, différents contextes. Le bébé va trouver ce qui est invariant, et comme ça qu'il va apprendre leur sens."

Des bébés multilingues

Ghislaine Dehaene : "Toutes les langues ont des sons particuliers. Dès la naissance, le bébé sait faire la différence entre elles de façon assez fine.

Comme le langage est une caractéristique de notre espèce, nous avons évolué pour le percevoir."

Parler "bébé" pour l'aider à s'y retrouver dans le flot de parole

Ghislaine Dehaene : "Les enfants savent quand on leur apprend. Quand on s'adresse au bébé, on a tendance à plus articuler, à accentuer la mélodie, et à mieux séparer les mots. Dans le langage habituel, il n'y a pas de pause entre les mots. Pour comprendre, et s'approprier, le bébé doit extraire dans cette chaine continue, les mots. En parlant lentement, on lui facilite le travail. Mais si on ne le faisait pas, il apprendrait à parler aussi."

La langue des signes pour diminuer la tristesse de ne pas arriver à se faire comprendre

Sophie d'Olce : "La langue des signes permet de réduire la frustration du bébé qui n'arrive pas encore à parler.

C'est pratique aussi pour les parents qui s'interrogent souvent sur les besoins de leur enfant.

Le signe "encore" ce sont les doigts contre la paume de l'autre main à la verticale. Il est très utilisé. On utilise le langage des signes en sélectionnant le mot principal de la phrase. Quand on dit : "Je te sens fatigué, tu vas aller dormir, on ne fait avec les mains que "dormir"."

Etre vraiment à ce que l'on fait quand on est avec son enfant

Ghislaine Dehaene : "C'est le problème des smartphones. Des études ont montré que si vous êtes en train d'échanger avec votre enfant pour lui apprendre un nouveau mot, par exemple, et que vous vous arrêtez tout à coup.

Non seulement vous arrêtez la communication, ce qui est désagréable pour le bébé, mais en plus, il ne va pas se souvenir de ce que vous étiez en train de faire quand vous allez revenir !"

Se regarder

C'est important de rester connecté quand on parle à son bébé. Nous avons comme humain ce contact oculaire qui nous permet de dire : "Attention maintenant, je vais te dire quelque chose d'important". On dit toujours le loup est un loup pour l'homme. Ce n'est pas vrai du tout. Nous nous apprenons grâce aux autres."

Pour aller plus loin

> Rapport de la commission des 1000 jours établi par des experts pour qui cette période est essentielle pour le développement de l'enfant.

> Le site Mon cerveau à l'école, qui présente les recherches du laboratoire de Ghislaine Dehaene

