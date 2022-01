Les frères et les soeurs sont au programme de Barbatruc en cette rentrée. Avec une question : comment s'épanouir dans la fratrie ? Nos invité.e.s Jean-Philippe Arrou-Vignod, Martina Aranda et Marie-Rose Moro y répondent.

Fratrie : comment trouver sa place ? © Getty / RichVintage

La place dans la fratrie détermine-t-elle le caractère des enfants ? Comment s'affirmer au sein d'une famille nombreuse ? Comment les parents doivent-ils réagir en cas de jalousie ou de rivalité ? En tant qu'adulte, il n'est pas facile de se positionner dans les relations entre frères et soeurs.

Aîné.e.s, cadets et cadettes et benjamin.e.s : comment se dépêtrer avec la place de chacun, chacune, dans la fratrie ? Le sujet est vaste et convoque la capacité de chacun à partager.

Les invité.e.s

Jean-Philippe Arrou-Vignod est éditeur et écrivain. Il signe chez Gallimard Jeunesse la série culte des « Jean Quelque Chose ». Réunis sous le titre Une famille aux petits oignons, les sept tomes racontent les aventures d'une fratrie de six garçons. Le prochain épisode paraîtra au printemps.

Martina Aranda est autrice et illustratrice pour la jeunesse. Elle a notamment publié deux albums à l'Ecole des Loisirs, Le jour où je suis devenue grande sœur et Le jour où je suis allée à la grande école avec les mêmes personnages.

Marie-Rose Moro est pédopsychiatre. Elle a dirige la maison de Solenn, une structure qui prend en charge des adolescent.e.s à Paris. Parmi ses ouvrages les plus récents, Quand ça va, quand ça va pas : leurs familles expliquées aux enfants (et aux parents), chez Glénat (à partir de 7 ans) et 50 questions sur les bébés, les enfants et les adolescents, le recueil de ses chroniques sur RFI aux éditions La pensée sauvage.

Les coups de coeur de Dorothée Barba

L'horoscope des frères et soeurs de Ben Mazué. Sur scène, le chanteur propose un horoscope décalé dans lequel il remplace les signes astrologiques par la place dans la fratrie. Plus de sagittaire ou de lion mais l’aîné et le dernier... Ben Mazué est actuellement en tournée dans toute la France pour son dernier album Paradis.

En ce mois de janvier, si vous incitiez vos enfants à envoyer des cartes de vœux ? Vous trouverez des cartes à découper dans le numéro d’Astrapi du mois de janvier, et consacré aux illusions d'optique. Ce sont des cartes de vœux pour en mettre plein les yeux : des images à fixer longtemps pour voir apparaitre un dessin ou encore un message illisible où il faut déchiffrer « merveilleuse année 2022 ».

