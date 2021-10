Cette semaine, Barbatruc fait l'éloge du journal intime ! Ecrire sur soi c'est apprivoiser ses émotions, mais c'est aussi raconter ses journées délicieusement banales. Comment inciter les enfants et les ados à écrire ?

Cher Journal : des conseils pour écrire sur soi. © Getty / Owen Franken

Pourquoi tenir un journal intime quand on grandit ? Comment convaincre les enfants et adolescents des pouvoirs de l'écrit ? Et par quels détours passer pour parler de soi ? Nos invité.es livrent leurs conseils et expériences.

Nos invité.e.s

Susie Morgenstern, écrivaine, elle a publié près de 150 livres en littérature jeunesse. Parmi ses derniers ouvrages : Les hics du corps, illustré par Serge Bloch et publié à l'école des loisirs et Je balayerai la terre, avec Chen Jiang Hong, aux éditions Saltimbanque. Son récit autobiographique Mes 18 exils est paru aux éditions de l’iconoclaste.

Le 29 septembre, Susie Morgenstern était la marraine du Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey. Deux prix ont été décernés : La fleur perdue du chaman de K, de Davide Morosinetto (L’école des Loisirs) est lauréat de la catégorie roman ; Le grimoire d’Elfie (éditions Drakoo) de Arleston, Alwett et Mini Ludvin reçoit le Grand prix BD.

Irvin Anneix, artiste vidéaste et collectionneur de journaux intimes. Sa série Mots d’ados, disponible sur Youtube, partage 5000 écrits récoltés depuis 2013. C’est aussi le titre d'un livre publié aux éditions Hoebeke. Avec Cher Futur Moi, Irvin Anneix invite les participants à se confier à leur "moi du futur". Le projet fait l’objet d’une exposition à la MC93, Maison de la culture de Seine Saint Denis, jusqu'au 16 octobre - entrée gratuite.

Au téléphone, Elsa Lecerf professeure de français à Créteil.

Pour aller plus loin

> Le magazine pour ados Je bouquine propose dans son numéro d’octobre cinq ateliers pour réussir son journal intime.

Le coup de coeur de Dorothée Barba

> Bestioles, un podcast original France Inter. Délicieux, drôle et intelligent, on y trouve des histoires de limace, de baleine, de sardine, de méduse ou de lombric, et certains sont signés... Susie Morgenstern !

