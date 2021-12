Idées cadeaux : dans la hotte de Barbatruc

Comment sortir du cadre et offrir des cadeaux originaux ? Même si l'enfant a préparé sa liste, nos invité.es vous soufflent des idées insolites, incontournables et parfois immatérielles.

Nos invité.es

Delphine Saulière, directrice des magazines pour les moins de 12 ans chez Bayard Jeunesse, partenaire de Barbatruc.

Sylvain Pattieu, professeur d’histoire et écrivain, lauréat du prix Vendredi pour son roman Amour Chrome, publié à l’école des loisirs.

Agnès-Mathieu Daudé, conservatrice du patrimoine et écrivaine. Son dernier roman pour ado, Londinium, est paru à l'école des loisirs.

Des idées de cadeaux immatériels

Des ateliers "do it yourself" proposés par la plateforme Wecandoo. Elle répertorie des activités manuelles encadrées par des artisans et disponibles partout en France. On peut fabriquer du savon, des billes en verre ou encore un skateboard.

Un escape game , à faire à plusieurs et en famille

, à faire à plusieurs et en famille Une place pour un spectacle, Sylvain Pattieu recommande les créations de la compagnie Baro d’Evel. Ils sont artistes de crique, danseurs, chanteurs et leurs spectacles poétiques comme Mazut, Là, ou Falaise tournent dans toute la France. Retrouvez leurs dates sur leur site internet.

Une liste de livres

Des idées en vrac

Une table sur laquelle on peut colorier et dessiner, la coloritable . Plusieurs modèles sont disponibles sur leur site internet

Un "bon pour" , qui autorise des choses extraordinaires, comme manger dans son lit devant Netflix ou passer 12 heures dans sa chambre

, qui autorise des choses extraordinaires, comme manger dans son lit devant Netflix ou passer 12 heures dans sa chambre Un livre-jeu intelligent : La fantastique aventure des montagnes gelées, paru aux éditions de la Martinière

Offrir des choses de "grands" et non des objets conçus pour les enfants. Par exemple, un microscope, une mappemonde ou des ustensiles de cuisine.

ou des Et pour emballer les cadeaux : le furoshiki ! Une technique zéro déchet issue d'une tradition japonaise qui consiste à utiliser du tissu pour empaqueter vos présents

Les coups de cœur de Dorothée Barba

> L'exposition "Le plus fort, le plus beau, le plus malin" consacrée à Mario Ramos au musée de l'illustration jeunesse à Moulins dans l'Alliers

> "Small is beautiful", un focus sur l'art miniature à découvrir à la galerie Joseph à Paris.

