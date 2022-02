A deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, Barbatruc se demande quelle place doit prendre la politique dans la relation parent – enfant en compagnie d'une journaliste, d'un auteur et d'une docteure en sciences politiques.

Pour qui vous votez, maman et papa ? Politique et vie de famille ! (Illustration) © AFP / Loïc Venance

Les enfants ont-ils une opinion politique ? A quel âge et comment se fabrique-t-elle ? Quelle est la part de transmission familiale ?

Evidemment, les parents ne sont pas la seule influence dans la construction du système de valeurs d’un futur électeur ou d’une future électrice. Mais comment les initier à la politique ? Quels sont les enjeux démocratiques dont il faut leur parler en priorité ?

Nos invité.es

Nicolas Rousseau, journaliste et et intervenant dans les classes dans le cadre d’ateliers médias. Il est auteur d'un livre pour les 10-13 ans intitulé A voté ! On élit qui et pour quoi, paru chez Flammarion en 2017 et réédité pour la présidentielle de 2022. Il paraîtra le 16 mars.

Laurence Peuron, journaliste au service politique de France Inter, co-autrice du podcast Président, c'est comment ? avec Yael Goosz. A écouter sur notre site, sur l’application France Inter, ou sur les plateformes de podcast.

Alice Simon, docteure en sciences politiques. Elle est l'autrice d'une thèse sur le rapport des enfants à la politique : Les enfants et la politique : contribution à l’étude des rapports ordinaires à la politique, accessible en ligne et résumée ici en 10 000 signes.

Le coup de cœur de Dorothée Barba

> Le ouaouaseau de Joël Genoun, chez Actes Sud Junior. Un livre très drôle pour les enfants à partir de 5 ans, qui repose sur un dispositif très visuel. L’animal en couverture, à première vue, est un chien, mais si on regarde mieux, une oie est dessinée dans son visage : c’est un ouaouaseau. D'autres animaux sont à découvrir dans ce livre plein de poésie.

