Comment aider nos enfants à grandir en s'affranchissant des stéréotypes sexistes ? Entre les principes et la réalité, il y a parfois un monde. Discutons-en concrètement.

Education au féminisme © Getty / Estersinhache fotografía

Et si on essayait d’élever nos enfants en les laissant être celui ou celle qu’ils veulent être ? Si on leur donnait les clés pour grandir le plus loin possible des stéréotypes ? On peut, en tout cas, essayer de faire en sorte qu'ils remarquent les stéréotypes et les inégalités, qu'ils en prennent conscience, les bousculent.

Une éducation féministe, donc. Mais les principes se heurtent souvent au concret de la vie quotidienne. Comment contourner les obstacles, les surmonter ? Il y a des questions sans réponses, mais s’interroger sur notre façon d’être parent est déjà un grand pas.

Les invité.e.s

Titiou Lecoq, journaliste et autrice. Elle a publié en 2021 Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, un ouvrage préfacé par l'historienne Michelle Perrot, aux éditions de l'Iconoclaste. Elle est aussi l'autrice, entre autres, de Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale (Fayard, 2014) ou encore du roman Les Morues (Au Diable Vauvert, 2011).

Tristan Champion, blogueur et auteur de La barbe et le biberon (Marabout, 2020), le récit de son congé paternité de 5 mois en Norvège. Partisan de l'allongement du congé paternité et défenseur du modèle nordique, il écrit régulièrement sur son expérience de père sur son blog Barbapapa.

Hélène Cohen, traductrice. Elle a traduit avec Marguerite Capelle l'ouvrage Le Bel au bois dormant (Stock, 2021). Ecrit et illustré par Jonathan Plackett et Karrie Fransman, il s'agit d'un recueil de contes célèbres (la Belle et la Bête, le Petit chaperon rouge...) où les genres des personnages sont inversés.

Récemment, Hélène Cohen a aussi traduit la dernière interview de James Baldwin, par Quincy Troupe (Editions du portrait, 2021) et Dans la maison rêvée, de Carmen Maria Machado (Christian Bourgois, 2021).

Les coups de coeur de Dorothée Barba

Le livret « Tous ensemble pour l’égalité filles garçons » édité par Bayard Jeunesse et Milan et téléchargeable gratuitement en ligne. On y trouve des définitions très simples et claires. C'est idéal pour faire le point sur les préjugés et les stéréotypes, tout en livrant aux enfants des clés pour agir.

Le podcast Post-scriptum, réalisé par les journalistes Alice Milot et Charlie Dupiot, et plus particulièrement son épisode "Chère cour de récréation" sur les relations entre les filles et les garçons à l'école.

La programmation musicale

P.R2P, Rayons gamma

Clara Luciani, La Grenade

Little Simz, I hate you I love you