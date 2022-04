Que font les ados sur leurs écrans ? Les parents gagneraient à prendre la vie numérique de leurs enfants au sérieux, à s’y intéresser, à en parler avec eux. Histoire de les protéger, sans être intrusif. Histoire de comprendre ce que signifie grandir avec Internet.

Grandir avec internet © Getty / FOTOGRAFIA INC.

Le regard des parents sur les pratiques numériques de leurs ados est souvent très négatif. Et si on essayait de changer de focale ? L’idée n’est pas de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais de comprendre ce qui se joue vraiment dans ce lien des plus jeunes à Internet.

Voilà l’enjeu : prendre au sérieux la vie numérique de nos enfants. Il semble nécessaire d'en parler avec eux, et de les protéger des dangers qui peuvent être réels. Et comment s’intéresser à leurs habitudes en ligne sans être trop intrusif ? L’équilibre n’est pas simple à trouver, mais nos invité.es ont des conseils.

Nos invité.es

Lucie Ronfaut-Hazard, journaliste spécialiste du numérique et autrice d’un livre pour les ados, Internet aussi, c’est la vraie vie, paru aux éditions La ville brûle et illustré par Mirion Malle

Sophie Jehel, maitresse de conférence en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris 8 et chercheuse au CEMTI (centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation). Elle vient de publier aux éditions de l’INA l'ouvrage L’adolescence au cœur de l’économie numérique

Xavier de la Porte, journaliste à l’Obs et à France Inter, il produit un podcast sur le numérique dans nos vies : Le code a changé, à retrouver sur le site et l’application France Inter ainsi que sur les plateformes de podcast

Le coup de cœur de Dorothée Barba

> "Les mondes animés de Michel Ocelot" au musée du Louvre. Kirikou et la sorcière, c’est lui. Mais aussi Princes et Princesses, Azur et Asmar, ou encore Dilili à Paris. Michel Ocelot, grand nom du cinéma d’animation, est à l’honneur au musée du Louvre du 20 avril au 8 mai. C’est une grande rétrospective : tous ses films, courts et long-métrages, seront diffusés. Des ateliers pour les enfants sont également prévus.

