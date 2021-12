Comment sensibiliser les enfants à l'architecture ? Fabriquer des legos ou des maquettes est une bonne entrée en matière, mais on peut aussi simplement se promener, lever les yeux et regarder les immeubles, les maisons. Nos invité.es ont plein d'idées pour aiguiser le regard des plus jeunes.

Détail de la maquette de "la ville rêvée des enfants" © Maison de l'architecture d'Ile de France

Reportage au cœur de la ville rêvée des enfants

Portée par la maison de l’architecture d’ile de France, "La ville rêvée des enfants" a réuni plus de 3 000 élèves parisiens, en maternelle et en primaire. Ils ont conçu, accompagnés par des architectes, une maquette collective pour représenter leur ville idéale.

"La ville rêvée des enfants" : une maquette de 60 mètres carrés / Maison de l'architecture d'Ile de France

Les années précédentes, la maquette était en terre cuite, en papier ou en plâtre. Pour cette cinquième édition, c'est le bois qui a été choisi comme matériau.

Notre reporter Juliette Prouteau a assisté au vernissage de l’exposition, au couvent des Récollets, à Paris. Elle a tendu son micro à Léa Mosconi, présidente de la maison de l’architecture d’Ile de France et aux apprentis architectes.

