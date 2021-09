Fouiller la terre, découvrir des trésors, retrouver la trace de civilisations disparues... L'archéologie a tout pour fasciner les enfants. Barbatruc s'empare du sujet avec une archéologue et le maître d'oeuvre d'un vrai château-fort.

L'archéologie, ça creuse l'imagination © Getty / Sebastian Condrea

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, parlons d’archéologie. Essayons de comprendre pourquoi les civilisations éteintes fascinent souvent les plus jeunes. L'archéologie, c'est un peu une machine à voyager dans le temps, pour se projeter dans le quotidien des humains venus avant nous.

Demandons-nous aussi comment encourager cet intérêt. Car l'archéologie interroge notre rapport au passé aux travers des secrets que le sol recèle. Pour des citoyens en devenir, elle permet de comprendre comment on écrit l'Histoire. L’archéologie se cache partout autour de nous, pas seulement dans les musées. C’est une science vivante et même expérimentale.

Les invité-e-s

Anne Lehoërff est professeure en archéologie à l’université de Cergy-Paris. Elle préside aussi le Conseil national de la recherche en archéologie. Elle est l'autrice d'un Dictionnaire amoureux de l'archéologie, à paraître chez Plon le 23 septembre.

Florian Renucci est le maître d'oeuvre du château de Guédelon, en Bourgogne.

Depuis une vingtaine d'années, à Guédelon, une équipe de passionnés travaille à la construction d'un château-fort du XIIIe siècle en utilisant les moyens techniques et les matières premières de l'époque. Pour tout savoir du chantier de Guédelon, c'est ici.

Pour aller plus loin

L'Institut national de recherches archéologiques préventives ( INRAP ) propose une série animée sur les métiers de l'archéologie. Par exemple, le tracéologue, le zylologue ou encore le topographe.

) propose une série animée sur les métiers de l'archéologie. Par exemple, le tracéologue, le zylologue ou encore le topographe. lmage Doc, le magazine des 8-12 ans "curieux de tout", édité par notre partenaire Bayard Jeunesse, consacre son numéro de septembre à la Grèce antique. Avec notamment un reportage sur l'archéologie sous-marine en Méditerranée.

Anne Lehoërff conseille aux enfants les livres édités par l'Inrap et Actes Sud Junior, L'archéologie à petits pas (dès 9 ans) et L'archéologie à très petits pas (dès 5-6 ans), écrits par Raphaël de Filippo et illustrés par Roland Garrigue. Elle vous recommande aussi le livre documentaire L'archéologie, de Sylvie Deraime, publié chez Fleurus.

Les coups de coeur de Dorothée Barba

> Les Correspondances de Manosque, dans les Alpes de Haute Provence. Ce festival littéraire célèbre le plaisir épistolaire et celui de la lecture en général. Il aura lieu du 22 au 26 septembre.

Ateliers de calligraphie orientale, de collage ou encore ce rendez-vous plein de promesses, le mercredi après-midi : « petite leçon d’ogrologie », animée par Gaétan Doremus et Denis Baronnet. Ces deux-là sont ogrologues diplomés. La preuve, ils publient très bientôt chez Actes Sud Junior une Encyclopédie des ogres ! La petite leçon d’ogrologie est une conférence dessinée à l’attention des enfants prudents.

> La Biennale des illustrateurs, à Moulins, dans l’Allier, du 23 septembre au 3 octobre. Cet événement met à l’honneur celle et ceux qui dessinent dans les albums jeunesse, qui les peignent, les mettent en images et en couleurs.

Le programme de cette biennale est riche et investit toute la ville de Moulins : des expos, des ateliers, des performances, des lectures de contes.

Parmi les animations, vous trouverez un atelier baptisé « Bitum’art » avec le collectif « Zig Zag ». Les enfants et les adultes sont invités à peindre une rue de Moullins avec un pinceau géant. Ne passez pas à côté de la performance d’Aurélien Débat, qui propose une installation pâtissière intitulée « Pièces montées » !

