Barbatruc explore cette semaine le système solaire. L'intérêt des enfants pour l'espace, les planètes, et tout ce qui est au dessus de nos têtes est souvent immense. Pourquoi cette fascination ?

Le système solaire à hauteur d’enfant © Getty / Halfpoint Images

« Je t’aime jusqu’à la Lune ». Cette phrase qui sort parfois de la bouche des petits est un grand classique de la relation parent-enfant. Mais au fait, l’amour jusqu’à la Lune… ça fait combien d’amour ? Est-il loin, ce satellite de la Terre ? Loin comment ? Loin combien ?

L'espace, la Lune, les planètes et les étoiles représentent un réservoir à questions colossal pour les enfants. Comment leur expliquer le fonctionnement du système solaire ?

Deux invité.es passionné.es qui vulgarisent et racontent des histoires partagent des trucs et astuces pour encourager la curiosité spatiale des enfants.

Christophe Galfard, physicien et écrivain, et auteur d’une trilogie pour les jeunes lecteurs, Le prince des nuages, paru aux éditions PKJ. Il a été l’élève de Stephen Hawking, avec qui il a écrit un livre pour enfants, Georges et les secrets de l’univers.

Il anime régulièrement des conférences dans les cinémas MK2, à Paris, dont certaines sont spécialement conçues pour les enfants. Les prochaines dates sont à retrouver ici.

Anne Jankeliowitch, autrice de livres jeunesse de sensibilisation sur la nature, l’environnement et l’espace. Elle a publié aux éditions de la Martinière Jeunesse Pop Up Lune, un livre en relief merveilleux, dont les doubles pages se déploient quand on les ouvre. Elle est l'autrice d'un ouvrage phosphorescent à lire sous les étoiles : Constellations.

> Panique dans la forêt, un livre CD paru aux éditions Gallimard. Un conte musical imaginé et composé par les Weepers Circus, un groupe de chanson française aux accents rock. Le livre est illustré avec beaucoup de talent par Clotilde Perrin, qui dessine à merveille les licornes.

