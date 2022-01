Soulager, consoler, faire surgir les émotions.. Barbatruc se penche cette semaine sur ce que le chant apporte aux enfants, en compagnie de deux musiciennes.

Quand chanter fait vibrer les enfants © Getty / Digital Vision

Fredonner des berceuses aux tout petits est un réflexe répandu. Pourquoi arrête-t-on, souvent, quand les enfants grandissent ? Comment laisser de la place au chant dans leur vie, et dans notre vie avec eux ?

De quelle manière le chant peut-il aider les enfants à grandir ? Qu'est-ce qu'il déplace et fait vibrer en eux ?

Nos invitées

Camille, chanteuse, autrice, compositrice et interprète. Durant sa deuxième grossesse elle a réalisé le documentaire Comme un poisson dans l’air, disponible en VOD. Dans ce film elle interroge la façon dont le fœtus perçoit le chant et la voix.

Sarah Koné, cheffe d’orchestre et directrice de la maitrise populaire de l’Opéra-Comique, à Paris. Elle réunit 120 jeunes, entre 8 et 25 ans, qui sont formés au chant lyrique, au théâtre, et aux claquettes.

Le coup de cœur de Dorothée Barba

> La rubrique "Labo Sciences" du nouveau numéro d'Images Doc, magazine pour les enfants entre 8 et 12 ans. Vous apprendrez qu'on peut prévoir la météo avec une pomme de pin... Quand le temps est sec, elle est ouverte : ses écailles sont toutes écartées. Mais quand la pluie approche, les écailles se resserrent les unes contre les autres, elle se referme !

Programmation musicale