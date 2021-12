Cette semaine, Barbatruc célèbre le solstice d'hiver avec deux mordu.es de nature. Nos invité.es ont plein d’idées pour convaincre les enfants et les ados d’aller se promener, et d'observer la nature, même quand il fait froid !

Promenons-nous en hiver © Getty / Per Breiehagen

Cette saison nouvelle est une nouvelle occasion de s’émerveiller face au spectacle de la nature. Observons l’hiver, avec les enfants et les ados. Comment les faire profiter des charmes de la nature ? Comment leur donner des envies de promenades ?

Nos invité.es

François Lasserre, entomologiste et vice-président de l’Opie, office pour les insectes et leur environnement. Il est également auteur et médiateur et a publié dernièrement Ma forêt chez Belin, un guide de balades écolos. Parmi ses ouvrages on trouve également des cahiers d’activités pour les enfants parus chez Nathan comme Mon cahier des 4 saisons, et deux très beaux ouvrages, chez Hoebeke : Inventaire des petites bêtes des villes, Inventaire des petites bêtes des jardins.

Catherine Lenne, enseignante chercheuse à l’université Clermont Auvergne, chercheuse en biologie végétale au laboratoire Piaf, physique et physiologie intégrative de l’arbre en environnement fluctuant. Ses recherches portent sur la sensibilité des arbres, et sur leur capacité à percevoir leur environnement. Son dernier livre : Dans la peau d’un arbre, paru chez Belin

Pour aller plus loin

Le site pour télécharger l'application Géocaching : une chasse au trésor participative pour observer la nature près de chez soi. On se laisse guider par l'application et on part à la recherche d'une cachette au pied d'un arbre insolite

: une chasse au trésor participative pour observer la nature près de chez soi. On se laisse guider par l'application et on part à la recherche d'une cachette au pied d'un arbre insolite Le travail de Sonja Hinrichsen , artiste allemande qui utilise les étendues de neige comme des toiles. Elle marche dans la neige pour y dessiner des motifs et prend le résultat en photo depuis le ciel. Retrouvez les photos de ses oeuvres sur son site internet.

, artiste allemande qui utilise les étendues de neige comme des toiles. Elle marche dans la neige pour y dessiner des motifs et prend le résultat en photo depuis le ciel. Retrouvez les photos de ses oeuvres sur son site internet. Les conseils de François Lasserre pour créer son hôtel à insectes

Le site pour télécharger BirdLab : une application gratuite de sciences participatives qui permet aux scientifiques de recueillir des données. Vous y trouverez par exemple la "Compet à la mangeoire", un jeu conçu par Le Museum national d'Histoire naturelle

: une application gratuite de sciences participatives qui permet aux scientifiques de recueillir des données. Vous y trouverez par exemple la "Compet à la mangeoire", un jeu conçu par Le Museum national d'Histoire naturelle Observer les cicatrices foliaires laissées par les feuilles quand elles sont tombées. Catherine Lenne les appelle "les sourires des arbres"

Les sourires du frêne / Catherine Lenne

Le coup de coeur de Dorothée Barba

> A la recherche du père Noël, un immense et magnifique livre signé Loïc Clément et Anne Montel, aux éditions Little urban. C’est un cherche et trouve sur le modèle de l’iconique Où est Charlie ? mais dans lequel on recherche le Père Noël. Il fourmille de détails et de mini saynètes très drôles, et raconte également une histoire joyeuse et loufoque

