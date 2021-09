La saison des marrons et des champignons est lancée ! Promenons-nous dans les bois et tâchons de trouver les mille et une façons d’intéresser les enfants au grand spectacle de l’automne.

Observer l'automne © Getty / Halfpoint Images

Prenons l’air pour admirer l’automne avec les enfants. Cette saison annonce une période de transition. Les oiseaux migrateurs s’en vont, les animaux font des réserves, les journées sont plus courtes et plus fraiches, et les couleurs flamboyantes !

Comment faire de cette saison un terrain de jeu ? Comment dessiner ses arbres, ses feuilles et peindre ses couleurs ? Quelles ruses utiliser pour leur donner l'envie de se promener en forêt ? Et que faire de tous les trésors de l'automne ? Réponses avec nos invités !

Les invité.e.s

Clémentine Sourdais, autrice et illustratrice. Elle a publié au Seuil Jeunesse Tout sur l’automne (paru en 2011 et co-signé avec Charline Picard). Il fait partie d’une collection de quatre livres sur chacune des saisons, à découvrir à partir de 6 ans. Elle est aussi l'autrice du cahier d'activités Faune et Flore de l'automne, publié aux éditions Amaterra, ouvrage lui aussi décliné à toutes les saisons.

Et le 12 novembre 2021 paraît chez Seuil Jeunesse _La Grande Escapade_, un livre randonnée tout en feuillets et pop-up.

Laurent Tillon, biologiste, ingénieur forestier à l’ONF (Office national des forêts) et auteur chez Actes Sud du livre Etre un chêne.

Au téléphone, Francis Martin, microbiologiste et responsable du laboratoire d’excellence de l'INRAE "Arbre", à Nancy. Il est spécialiste de la relation entre les champignons et les arbres.

Pour aller plus loin

> L'application "Clé de Forêt", un conseil numérique pour vos balades en forêt, à télécharger gratuitement. Cette application proposée par l’ONF, l’office national des forêts, vous apprend à observer les arbres, les empreintes d’animaux et les silhouettes de rapaces. Il suffit de se laisser guider, d'indiquer par exemple si les feuilles sont à bord lobé, à bord denté ou à bord lisse (avec des petits dessins illustratifs) et de découvrir quel arbre se trouve devant vous...

> La recette des gâteaux champignons de Clémentine Sourdais

La recette du champipomme, dans "Tout sur l’automne, textes et illustrations de Charline Picard et Clémentine Sourdais", Seuil jeunesse, 2011 / textes et illustrations de Charline Picard et Clémentine Sourdais

Les coups de cœur de Dorothée Barba

> Charlie et le champignon, de Julieta Canepa et Pierre Ducrozet, illustré par Amélie Patin. C'est un livre magnifique aux couleurs vives, presque fluos. Le grain des pages et de la couverture est un bonheur pour les mains. C’est l’histoire d’une petite fille, Charlie, qui se promène au jardin des plantes, à Paris, et qui soudain devient minuscule : l’herbe est alors une jungle… elle va alors découvrir les secrets de cet immense réseau caché sous la terre.

Charlie et le champignon appartient à une collection éditée par le Muséum national d’histoire naturelle, "Les contes du muséum".

> Le nouveau POPI, magazine pour les enfants de 1 à 3 ans. Un numéro spécial automne, tout plein de feuilles mortes et de marrons, mais aussi un dossier pour les parents sur un sujet sensible : comment survivre à la période du NON.

Programmation musicale