Salon de Montreuil : la lecture, ça se partage

Pour la 37e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse, on parle lecture dans Barbatruc. En compagnie de Lucie Félix et Timothée de Fombelle, lisons des histoires aux enfants, lisons surtout avec eux.

"Regarder ensemble dans la même direction". Il paraît que c'est une définition de l'amour, signée Saint-Exupéry, un peu galvaudée à force d'être répétée. Mais lorsqu'on lit une histoire à un enfant, est-ce que l'on ne regarde pas ensemble dans la même direction ? Au fil des pages, on observe l'histoire se déployer une image après l'autre, ligne après ligne.

On est plongé dans le même livre. Ce qu'il se passe est souvent magique. Alors, à l'occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis, dont la 37e édition débute le 1er décembre, célébrons le "lire-ensemble."

Les invité.e.s

est notamment l'auteur de la saga Tobie Lolness. Il vient de publier Alma l'Enchanteuse, deuxième tome de sa trilogie Alma, chez Gallimard. Pour les plus jeunes, Esther Andersen, illustré par Irene Bonacina, est sorti en juin dernier. Lucie Félix est autrice de livres jeunesse comme La promenade de Petit Bonhomme ou Prendre et donner. Le dernier, Hariki, est publié aux éditions des Grandes personnes.

Son prochain ouvrage, Le Nid, sortira en avril 2022. Tous ses albums sont à retrouver sur son site, ici.

Le conseil de Lucie Félix

L'album Saisons, du dessinateur Blexbolex, édité chez Albin Michel. Un imagier pour jeunes et moins jeunes qui explore le passage du temps à travers le cycle des saisons.

Le coup de coeur de Dorothée Barba

La Télé du Salon : le Salon du livre et de la presse jeunesse a sa chaîne de télévision éphémère, à découvrir sur votre box (le numéro de chaîne varie en fonction de l’opérateur) ou sur le site du Salon. Vous y verrez des émissions littéraires avec la littérature jeunesse dans toute sa diversité. Des lectures, des recettes de cuisines, des animations, de 17 heures à 20 heures pendant tout l'événement !

