On ne sait jamais à quelle heure un nourrisson va nous réveiller, ni pour combien de temps... Barbatruc se penche cette semaine sur le sommeil des enfants, et celui, parfois malmené, des parents !

Sommeil des enfants : des pistes pour les parents © Getty / Jose Luis Pelaez Inc

C’est avec nostalgie, souvent, que les parents pensent aux grasses matinées... Comment aider les bébés, les enfants et les ados à mieux dormir ? Barbatruc tente de comprendre leur sommeil à eux pour mieux accepter les conséquences sur le sommeil des parents.

Nos invité.es

Carmen Schroder, Professeur des Universités en Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de Strasbourg, Chef de Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, chercheuse au CNRS, et secrétaire générale du bureau de la Société française de recherche et médecine du sommeil

Thibaut de Saint Maurice, philosophe, chercheur à l'université Paris 1 et chroniqueur sur France Inter dans l'émission Grand bien vous fasse d'Ali Rebeihi.

Rosa Jové, psychologue spécialisée dans l'enfance et le sommeil, autrice du livre Histoires du soir pour bien dormir, paru aux éditions des Arènes

Le coup de coeur de Dorothée Barba

> « Frères sœurs, vos conseils anti-embrouille », un dossier consacré aux relations dans les fratries dans le magazine Phosphore. La bonne idée, c’est d’avoir donné la parole à des ados plutôt qu’à des experts. Ils et elles ont entre 14 et 17 ans et donnent des conseils pleins de sagesse aux lecteurs et lectrices

Programmation musicale