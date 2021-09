En cette semaine de rentrée, dédramatisons les maths. Et si on essayait de rendre le calcul, la géométrie, les équations accessibles… voire rigolos ?

Les maths, un jeu d'enfants © Getty / Flashpop

On les aime ou on les déteste. On aurait "la bosse" des maths ou on ne serait pas fait pour ça. Lorsque les parents eux-mêmes s'en font une montagne, difficile d'enthousiasmer les enfants. Pourtant, s'amuser avec le calcul et la géométrie, c'est possible !

Pour débuter l'année, Barbatruc se penche sur les mathématiques. Elles sont partout autour de nous : dans la nature, la musique, la cuisine… Essayons de regarder le versant ludique des maths, de l'école jusqu'à la vie de famille. Résoudre des énigmes, relever des défis, les maths sont finalement un jeu d'enfants.

Les invité.e.s

Nicolas Pelay, chercheur en didactique des mathématiques et président de l'association Plaisir Maths.

Avec Plaisir Maths, Nicolas Pelay organise des animations et des récréations mathématiques. Il a créé un jeu pour apprendre les fractions en s'amusant, l'Atelier des Potions.

Claire Lommé, professeure de maths au collège, formatrice et créatrice du blog Pierre Carrée.

Claire Lommé est aussi membre de l'association Les Maths en scène où elle participe à l'initiative Regards de géomètre, qui fait le lien entre art, sciences et mathématiques.

Au téléphone : Clémence Perronnet, sociologue, autrice de l'ouvrage La bosse des maths n'existe pas. Rétablir l’égalité des chances dans les matières scientifiques, à paraître aux éditions Autrement le 15 septembre.

Les invité.e.s en ont parlé

Le jeu de société Avé qui consiste à former les chiffres romains les plus élevés possibles.

Les conseils de Dorothée Barba

Le livre des arbres et plantes qui restent à découvrir, d'Olivier Tallec, paru chez Actes Sud Junior. Chaque double page présente une espèce végétale imaginaire et souvent loufoque. Un ouvrage superbement illustré.

Le concours "Les petits champions de la lecture" fête ses dix ans et s'ouvre cette année aux classes de CM1, en plus des CM2. Le principe est simple : il faut lire en trois minutes, devant un public, des textes de littérature jeunesse choisis par les élèves. C’est une opération gratuite, on s’inscrit par classe, partout en France. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'en janvier 2022.

Programmation musicale

Feu Chatterton - Compagnons

Feist - 1234

Enny - I want what I want