Depuis le début du confinement, la course du temps semble s'être figée. Si l'on en profitait pour rebrousser chemin et remonter en sens inverse, jusqu'aux origines de l'humanité ? Penchez-vous avec vos enfants sur le métier d'archéologue. Pour cela, le site de l'INRAP est une mine d'or.

Série d'animation de l'INRAP "Les experts de l'archéologie - Le xylologue" © Capture d'écran INRAP

Quel parent ne s'est jamais pris en pleine poire la question qui tue : "Est-ce que ça existait, les dinosaures, quand tu étais jeune ?" Alors plutôt que de déprimer sur votre grand âge et sur le temps que gaspille ce satané confinement, emparez-vous de cette charmante question et proposez un peu d'archéologie, en effet. Pour cela, le site de l'INRAP est une mine d'or.

L'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

Pouvez-vous me dire à quoi sert un xylologue ? Non ? La réponse est dans une petite série d'animation "Les experts" proposée sur le site de l'INRAP. Le xylologue étudie les morceaux de bois trouvés sur un chantier de fouille archéologique. Cela permet d'enquêter sur les modes de vie du passé lointain : on devine ainsi la forme d'une barque, d'un tonneau ou d'un outil. Cette série d'animation très bien fichue, présente dix métiers différents, dix experts de l'archéologie. De quoi susciter des vocations d'Indiana Jones ! Vous trouverez aussi une carte de France détaillée des chantiers de fouille, pour savoir quel vestige a été découvert près de chez vous.

Les vestiges de Pompéi

Ensuite, allez donc faire un tour à Pompéi. Pour cela, deux possibilités. Regarder une série documentaire, toujours sur le site de l'INRAP : "Pompéi, sur les traces des Romains". Ou visiter virtuellement le Grand Palais, à Paris. Le musée devait inaugurer la semaine dernière une grande expo sur Pompéi. Expo repoussée, bien sûr, mais de nombreuses vidéos et ressources sont disponibles en ligne.

Sur les traces des dinosaures

Et puis après tout ça, il faut mettre la main à la pâte ! L'archéologie est affaire manuelle. Je ne vous propose pas de creuser dans le salon pour lancer des fouilles, mais de fabriquer des traces de dinosaures. C'est une idée soufflée par Pandacraft. Cette société vend des kits pour les enfants, sur abonnement, pour apprendre en s'amusant. Et depuis le confinement, Pandacraft propose gratuitement sur les réseaux sociaux des tas d'activités ludiques, créatives, souvent très malignes. Et notamment les traces de dinosaures en pâte à sel. La marche à suivre et tous les détails sur leur site Internet. Il ne reste plus qu'à espérer que le confinement soit levé avant qu'on soit devenus des fossiles.