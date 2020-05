Et si vous appreniez la musique à vos enfants en les invitant à regarder le visage des musiciens ? Leurs expressions en disent long sur les intentions de la mélodie et de son compositeur ! C'est ce qu'on découvre dans une vidéo du site de France Musique, qui regorge de contenus éducatifs pour un confinement en musique.

A chaque fois qu'il la joue, le pianiste David Kadouch est ému par la valse n°7 de Chopin © Capture d'écran de "La valse n°7 de Chopin par David Kadouch" sur France Musique

Dans cette vidéo que vous trouverez sur le site de France Musique, on regarde les mains du pianiste, bien sûr, la danse de ses doigts sur le clavier, mais aussi son visage. Car il semble habité, bouleversé, torturé. Cela peut prêter à sourire. Oui, les expressions des musiciens sont souvent rigolotes, disons-le ! Et si ces visages offraient aux enfants une porte d’entrée vers la musique ? Pas pour se moquer des interprètes, non, mais pour essayer de comprendre ce qui les traverse. Le pianiste s’appelle David Kadouch, et dans cette vidéo, il ausculte les émotions dont Frédéric Chopin a saupoudré cette valse numéro 7.

Il y a beaucoup de regrets dans cette valse, on sent que c'est une valse qu'il aurait peut être dansé avec quelqu'un qu'il aimait il y a longtemps. On est à deux ans de sa mort, un an après sa rupture avec George Sand. Il ya tout ça qui se mélange, et ça donne ce cocktail enivrant de mélancolie tout en restant sur ce rythme de valse, donc c'est très paradoxal.

Sans doute se laisse-t-on mieux embarquer par la musique, dès le plus jeune âge, quand elle est ainsi expliquée. Et cette mélodie, je dois dire, colle assez bien à l’air du temps, à cette fin de confinement qu’on attendait tant, mais qui est finalement bien décevante, surtout si on vit dans un recoin de France colorié en rouge sur la carte.

Une école de musique à la maison

Cette vidéo est un exemple parmi des centaines d'autres, je vous invite à vous perdre avec vos enfants sur le site de France Musique. L’offre est vaste, elle est réjouissante. C’est une école de musique à la maison, pour tous les âges et tous les niveaux. Vous y trouverez des idées d’atelier d’éveil musical, des ressources pour découvrir l’histoire de la musique et les grands compositeurs. Des ressources pour fabriquer vos propres instruments, aussi : indispensable. Et notamment de savoureux tutoriels pour apprivoiser les percussions corporelle. Oui les enfants, votre corps est un instrument de musique ! Mais surtout près de 3000 concerts à écouter ou regarder gratuitement. Tous ont été enregistrés avant le confinement, bien entendu. Résultat, personne ne porte de masque, et on peut à loisir dévisager les musiciens pour mieux les entendre. Ce monde confiné a besoin de musique.