Tous les musées sont fermés. Mais nombreux sont ceux qui laissent leurs portes ouvertes aux visites virtuelles. N'hésitez pas à aller arpenter les galeries du Louvre ou celles du Getty Museum de Los Angeles et à y trouver de l'inspiration pour un petit jeu : reconstituer les tableaux chez soi avec les moyens du bord !

Extrait du clip "70 million" du groupe Hold Your Horses © Capture d'écran Youtube

Déguisement, aujourd'hui ! Oui, mais attention, pas en super-héros ou en super-héroïne. Non, proposez à vos enfants de se déguiser en Joconde ou en jeune fille à la perle ! Vous avez peut-être vu fleurir sur les réseaux sociaux, ces jours-ci, des reconstitutions de tableaux célèbres. Le principe est simple : on rejoue la scène et on prend une photo. C'est très amusant. Il faut chercher la couette qui se rapproche le plus de l'hermine portée par Napoléon le jour de son sacre dans le tableau de David, ou le manche à balai le plus indiqué pour imiter le fusil de la Liberté guidant le peuple. Chaque serpillière, chaque vieille raquette de ping-pong peut avoir une utilité. Bref, le risque est grand de retourner les placards, vous voilà prévenus.

L’œil de l'artiste

Et pour bien reconstituer un tableau, il faut d'abord le regarder attentivement. S'attarder sur chaque détail. Examiner d'où vient la lumière. Exercer son regard. Pour choisir une toile, promenez-vous avec les enfants sur les sites internet des grands musées : nombreux sont ceux qui proposent une visite virtuelle. Celle du Louvre, par exemple, est très bien fichue. Arpentez aussi des musées lointains, comme le Getty Museum de Los Angeles. C'est d'ailleurs ce dernier qui a relancé la mode de la reconstitution de tableaux, en lançant le "Getty Challenge". Mais l'idée n'est pas neuve.

"Ceci n'est pas un clip"

La preuve avec un clip, qui date de 2010 du groupe français, Hold your Horses. Pour le clip de cette chanson "70 million", ils ont reconstitué des dizaines de tableaux célèbres. Botticelli, Rembrandt, Vermeer, Frida Kahlo, Picasso, Van Gogh, Warhol et j'en passe. C'est du grand art ! Vraiment impressionnant. Les œuvres d'art chantent et jouent de la guitare. Regardez ce clip en famille, essayez de reconnaître tous les tableaux. Et hop, un peu d'histoire de l'art ni vu ni connu.

Rarement on a aussi facilement mélangé le jeu et l'apprentissage. Ensuite, n'hésitez pas à lire les fiches pédagogiques du Louvre, disponibles gratuitement en ligne. Regardez aussi quelques épisodes de la série "A musée vous, à musée moi", sur le site d'Arte. De réjouissantes vidéos de deux minutes chacune, dans lesquelles des tableaux célèbres prennent vie. Quand les femmes du "Déjeuner sur l'herbe" de Manet, par exemple, se rebiffent parce qu'elles sont nues et les hommes tout habillés, c'est très drôle. Les décors et costumes sont scrupuleusement reconstitués, pour le coup, ce sera difficile de faire aussi bien.

Et après tout ça, ok : autorisation de se déguiser en Reine des Neiges ou en Spiderman.