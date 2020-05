Dans ses feuilletons mythologiques, Murielle Szac enchante petits et grands et raconte, entre autres, la destinée d'Artémis. Mais vos enfants peuvent aussi faire vivre la mythologie en écrivant à ses personnages principaux ! C’est ce que propose le Musée Bourdelle : sa statue Pénélope s’ennuie et attend vos messages…

"Le Feuilleton d'Artémis", de Murielle Szac, est disponible en audio sur le site Bayam © Wolfgang Ofwell

Depuis le début de ce confinement, les œuvres d’art dans les musées, abandonnées par les visiteurs s'ennuient à en crever. Prenez Pénélope : immense statue en bronze d'Antoine Bourdelle, exposée au musée parisien qui porte le nom de ce sculpteur français. Son regard las, sa tête inclinée, son menton délicatement posé sur sa main ne trompent pas : elle dépérit. Il faut faire quelque chose pour Pénélope.

Pénélope s'ennuie, écrivez-lui !

Le musée Bourdelle propose aux enfants de lui envoyer un message. Sur leur site on peut lire :

Pénélope aimerait qu'on lui donne des nouvelles d'Ulysse. Tu es Circé, tu es le mouton, tu es une sirène, tu es le vent, ou encore Poséidon : raconte lui un bout de l’Odyssée.

Et voilà, pour divertir Pénélope, il va falloir se renseigner, comprendre qui sont Circé et les sirènes, bref se plonger dans la mythologie. Et qui sait, une fois que les enfants auront écrit à Pénélope, ils auront sans doute envie d'aller voir cette statue lors d'un prochain passage à Paris, le jour où les musées - enfin - rouvriront leurs portes.

"50 nuances de grecs", la mythologie décalée

Autre conseil. Jetez un œil à 50 nuances de Grecs, série animée adaptée de la BD de Jul. C’est l’Olympe à la sauce foutraque ! Il s’agit de savoir si Zeus, qui a fait des enfants avec la terre entière, va devoir payer des pensions alimentaires. Quant à Hercule, il voudrait s’inscrire à "Acropole Emploi". Série à voir sur le site d’Arte, plutôt recommandée pour les ados. Les plus jeunes risquent de ne pas comprendre l’humour anachronique.

Artémis vue par Murielle Szac

Et puis pour tous les âges, à partir de 6 ans, disons : foncez sur Bayam, le site des éditions Bayard. Vous y trouverez, gratuitement, dans la rubrique 7-10 ans, les podcasts audio de Murielle Szac. C’est une merveille. Des épisodes assez courts qui racontent la mythologie. Vos enfants vont dévorer le feuilleton d’Hermès et celui d’Artémis.

La mythologie répond à des questions universelles. Elle est un socle sur lequel construire des valeurs et un imaginaire. Allez Pénélope, console-toi, on a plein d’histoires à te raconter...