Même confinés, ils font des cabanes. Pour se réapproprier un espace dont ils posent eux-mêmes les bases. L'occasion d’approfondir avec vos enfants quelques rudiments d’architecture ! Le documentaire "Le géant de Millau", quelques jeux vidéos et des activités maquettes nous permettent d'élargir un peu les perspectives.

En confinement, apprenons les bases de l'architecture © Getty / krisanapong detraphiphat

Mon salon est devenu un bateau de pirates. Tout a été déplacé, retourné, chamboulé... pour figurer la proue du navire, la cale, les canons et que sais-je encore. J'ai lu que c'était un réflexe naturel chez les enfants : ils se fabriquent des espaces rassurants, dont ils décident eux-mêmes les frontières. Leurs cabanes et cachettes sont un mini-confinement qui les aide à supporter le grand.

Le géant de Millau

Alors comment surfer sur ces envies de construction ? On commence par un documentaire, diffusé sur LCP. La chaîne parlementaire participe au dispositif "Nation apprenante" et propose ce jeudi 9 avril à 9h30 un film très bien fait sur le viaduc de Millau. Où l'on suit la construction de ce géant de béton et d'acier. Et on comprend comment ça tient, les piles, les pylônes, les haubans ! L'étape la plus spectaculaire est filmée en accéléré : le lançage du tablier d'acier sur les pylônes.

"Le géant de Millau" : à voir pour mesurer quelle prouesse technologique fut l'érection de ce viaduc. Documentaire à montrer même aux plus jeunes, qui ne comprendront pas tout, mais s'émerveilleront devant les ouvriers au travail à 300 mètres au dessus du sol, sans parler des tractopelles et autres engins de chantier.

Urbanistes en herbe

Ensuite il faut faire un peu soi-même. Sur le site archipedagogie.org, vous y trouverez des jeux, des idées, des ateliers pour intéresser les enfants à l'architecture. Promenez-vous aussi sur le site du CAUE près de chez vous, le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Sur celui de Paris, par exemple, j'ai trouvé les consignes pour fabriquer la maquette de la maison de mes rêves, simplement avec une feuille, des ciseaux et une colle (c'est à ma portée).

Les jeux vidéos sont aussi une option intéressante. Animal Crossing, SimCity ou Cities Skyline, pour ne citer que trois exemples, sont des jeux où l'on dessine son logement, son quartier, sa ville, son univers. De quoi élargir l'horizon et penser en architecte !

Enfin, chers parents, si votre logement est vraiment trop défiguré par les cabanes des gosses, méditez cette citation du grand Le Corbusier : "C'est toujours la vie qui est juste et l'architecture qui a tort".