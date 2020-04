Confiné, on est bien obligé de garder les pieds sur terre... Mais rien ne nous empêche d'avoir la tête dans les étoiles ! Emmenez vos enfants à la conquête de l'univers, guidés par la voix chaleureuse d'Hubert Reeves. Leur mission : confectionner une maquette de leur vaisseau spatial.

La tête dans les étoiles © Getty / Sawitree Pamee / EyeEm

Une pensée pour deux Russes et un Américain, qui eux au moins ont eu le droit de dire : « salut, je m’en vais ». On en rêve, nous autres confinés ! Ces trois hommes sont des astronautes qui ont rejoint hier l’ISS, la station spatiale internationale, après une période de quarantaine. Leur mission a été maintenue malgré le coronavirus. Ils sont partis, mais pour se confiner ailleurs ! Ravalons notre jalousie. Les astronautes sont des experts du confinement. Voilà pourquoi je vous suggère une virée spatiale à domicile.

Votre mission, si vous l'acceptez

D’abord, allons faire un tour sur le site de la cité de l’espace de Toulouse. Vous y trouverez plein de missions pour jouer les astronautes chez soi. Des activités à réaliser sans écran, juste avec une fiche qu’on peut imprimer ou recopier sur une feuille. On peut apprendre, par exemple, à se laver comme dans l’espace, en fabriquant une mini serviette compacte, comme celles des astronautes. A ceux, nombreux, qui ont un problème capillaire en ce moment, il est rappelé que se couper les cheveux dans la station spatiale, ce n’est pas la même limonade : il faut utiliser un aspirateur pour ne pas que les cheveux s’éparpillent. N’hésitez pas à essayer de faire la même chose à la maison...

Vous pouvez aussi, toujours grâce à la cité de l'espace, réaliser une maquette de fortune, avec un ballon de foot, une paire de chaussette et un petit pois, histoire de visualiser où sont nos trois astronautes. Le ballon, c’est la Terre, les chaussettes, la Lune et le petit pois, l’ISS. Et tout le défi consiste, bien sûr à respecter les échelles ! La station spatiale est 1000 fois plus proche de nous que la Lune.

Pour fabriquer votre fusée, je vous recommande le site du CNES, le centre national d’études spatiales. Vous trouverez par exemple une jolie maquette de fusée Ariane 5, à imprimer chez vous puis à construire.

La tête dans les étoiles

Et puis ensuite, installez les enfants confortablement et faites-leur écouter la voix inimitable d’Hubert Reeves, l'astrophysicien québécois qui lit un de ses ouvrages : « L'univers expliqué à mes petits enfants ». Vous trouverez cela gratuitement sur le site de Radio Canada. Il n’y a rien à regarder, juste à écouter les yeux fermés. C’est un peu long, ça dure presque trois heures, mais on l’écoute en plusieurs fois. Recommandé à partir de 13-14 ans. Et c’est la meilleure des manières pour prendre de la hauteur malgré l’enfermement.