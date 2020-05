Encore un mercredi sans la moindre sortie de film, consolons-nous avec du cinoche à la maison. Réalisez un court-métrage d'animation et jouez à faire du montage ou une bande son grâce au Forum des Images.

Familiarisez-vous avec les pratiques du cinéma en famille ! © Getty / ericmichaud

Le retour à l'école se fait encore attendre, pour de nombreux enfants. Il faut trouver de nouvelles idées pour occuper les enfants. Aujourd'hui, laissez-leur faire leur cinéma. Réalisez un court-métrage en stop motion : un film fait à partir de photos. Le plus simple, pour que les enfants comprennent le concept, c'est de commencer par fabriquer un folioscope : un carnet de dessins que l'on feuillette très vite pour faire apparaitre une scène en mouvement. Première page, un bonhomme en maillot. Deuxième page, il s'approche du basin. Dernière page: plouf dans l'eau. Oui, je rêve d'une piscine municipale, joie du déconfinement progressif.

Silence, ça tourne !

Ensuite, téléchargez une application de stop-motion, il en existe plusieurs gratuites. Et ensuite lancez-vous, avec des jouets ou de la pâte à modeler par exemple. Vous trouverez des conseils sur le site de la Villette. "Attention, il faut être patient", précise cet atelier proposé par le parc culturel parisien. "Ne pas s’énerver, être bien organisé. La qualité du résultat dépend du déplacement infime de chaque objet entre chaque prise de vue. Cent photos feront environ dix secondes de film". Ah oui c'est un travail de fourmi. Mais la fierté sera proportionnelle aux effort consentis.

On peut aussi faire son cinéma sans aucun matériel, grâce au Forum des Images, qui propose sur son site des jeux pour se familiariser avec les étapes de création d'un film. Le montage, par exemple : il faut assembler les plans d'une séquence, choisir l'ordre des scènes. Ou encore la bande son : on choisit soi-même les sons d'une séquence en essayant d'être au plus près de l'image. Ici, un extrait de Trafic, de Jacques Tati. Monsieur Hulot teste une voiture bizarre... Ça ne correspond pas à la vraie bande son, mais c'est moi qui ai placé le klaxon et tous les bruits et ça marche très bien avec les images de Tati, je dois dire !

Un concours sur la vie rêvée...

Enfin pour les plus grands, pourquoi ne pas participer carrément à un concours de court-métrage ? Le festival Atmosphères de Courbevoie en propose un accessible aux mineurs, avec l'autorisation de leurs parents. Il faut envoyer son film avant le 1er septembre. Et le thème est parfait : "la vie rêvée". Nous sommes nombreux à faire des rêves bizarres en ce moment, vous avez remarqué? Pas seulement des rêves de piscine municipale. Autant faire des ces étrangetés oniriques un matériau de cinéma !