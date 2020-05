Le lundi, c'est démocratie ! A quoi sert l'Assemblée Nationale ? Quel est le rôle du Président ? Expliquez à vos enfants le rôle de nos institutions grâce à la série "Les Clés de la République" et retrouvez plus d'actualité pour les juniors avec le site "Un jour une actu".

La série "Les clés de la République" explique les institutions françaises avec de l'animation © "Le vote de la loi" de la série "Les clés de la République - Capture d'écran

Il est plus que temps de le dire, de crever l'abcès, de piétiner les tabous : cette crise sanitaire a abîmé l'autorité parentale. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école à la maison? On est parfois tenté.e de se transformer en despote, pour forcer sa progéniture à faire ses devoirs. Voilà qui donne lieu à de passionnantes discussions sur la démocratie. Et c'est l'occasion d'expliquer aux enfants les institutions de la Cinquième République !

"Les Clés de la République" : de la pédagogie, et de l'humour

Thomas Legrand est l'auteur d'une série d'animation très bien fichue, disponible gratuitement sur Internet : les Clés de la République. Elle a été diffusée sur la chaîne parlementaire. A l'image, on voit des petits personnages en plastique. L'assemblée Nationale ou l'Elysée sont des maquettes en carton. Tout cela est délicieusement artisanal et bigrement pédagogique.

A quoi sert le Président de la République ? Quel est le rôle du Premier Ministre ? Comment fonctionne le vote des lois ? La séparation des pouvoirs ? Etc etc. Des sujets qui peuvent sembler austères mais qui sont ici "racontés", en partant toujours d'une anecdote concrète, d'une histoire, d'un personnage.

L'épisode consacré à la Cour des Comptes raconte par exemple l'histoire d'un jumelage entre Kerbouec (commune française fictive) et une ville allemande : opération très festive et riche en bretzels, mais beaucoup trop chère en argent public ! Il y a juste ce qu'il faut d'humour dans ces vidéos de trois minutes pour garder l'attention du jeune public. La série date de 2015 mais reste d'actualité, sauf l'épisode consacré au clivage droite-gauche, écrit avant l'arrivée au pouvoir de Macron...

Pour approfondir, un peu d'actualité

Se pencher sur les institutions, en ce moment, conduira sans doute à évoquer l'état d'urgence sanitaire et les pouvoirs accrus de l'Etat. Je vous recommande l'article sur le sujet publié par "1 jour 1actu", un site des éditions Milan qui explique l'actu à hauteur d'enfant.

Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai un référendum à organiser : pour ou contre les exercices de grammaire ? Je ne suis pas hyper confiante quant au résultat. Mais la République, c'est moi.