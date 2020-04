Aujourd'hui on joue avec les mots. On les lie, on les plie, on les fait rentrer dans des cases. Ou bien on envoie voler les grilles et on jongle avec la langue. Au programme : charades, mots croisés et cours de javanais !

Et si vous fabriquiez vous-mêmes vos grilles de mots croisés ? Quelques conseils dans les "Barbatrucs" de Dorothée Barba © Getty

Il se trouve que vit chez moi un enfant obsédé par les charades. Peut-être est-ce de ma faute, sans doute lui ai-je appris moi-même ce jeu, mais comment pouvais-je imaginer que nous serions confinés un jour? Alors autant vous faire profiter de mon fardeau. J’en ai une pour vous. Mon premier est un gros mot, synonyme de « stupide ». Mon deuxième est le contraire d’ « épaisse ». Mon troisième renifle derrière un masque. Et mon tout est un adjectif à la mode.

Fabriquez des grilles

Réponse : Confiné ! Jouez avec les mots, oui, sans excès mais avec enthousiasme. Parce que c’est une façon de travailler son orthographe, son vocabulaire et sa culture générale. C’est une gymnastique intellectuelle ludique. Si les charades ne sont pas votre tasse de thé, optez pour les mots fléchés ou les mots croisés. Vous trouverez sur Internet des grilles conçues pour les enfants.

Mais plutôt que de les remplir, je vous suggère d'en fabriquer. Réalisez en famille une grille de mots croisés. C’est beaucoup moins impressionnant que ça en a l’air. Commencez par une petite grille, avec des mots simples. N’hésitez pas à y mettre des noms propres, les prénoms des gens qui vous manquent, par exemple. Les cases noires seront votre salut, elles servent à boucher les trous entre deux mots. Chez les cruciverbistes adultes, trop de cases noires défrisent les puristes… mais pas de ça avec les mioches, pitié ! Vous verrez, la satisfaction est immense quand on a terminé sa grille.

J'avoue j'en ai bavé, pas vous

Et pourquoi ne pas en faire un petit recueil ? Un livret de jeux, avec des charades et des mots croisés maison ! J’ai repéré une relieuse québécoise, Delphine Platten, qui a mis en ligne un tutoriel très bien fichu pour relier soi-même un carnet : c'est à la portée de tout le monde, on peut même utiliser du fil dentaire et un rouleau à pâtisserie.

Enfin, posez votre stylo et jouez avec les mots à l’oral. Comment? En apprenant le javanais. C’est une langue qui ne sert à rien, mais tellement réjouissante à maitriser. Le principe est à la fois tout bête et diablement compliqué : il faut insérer « AV » au milieu de chaque syllabe. Jave nave savuis pavas paveu favière dave pavarlaver cavouravamavent çavette lavangue. Faites gaffe tout de même, le javanais toute la journée, c’est encore plus agaçant que les charades. Ah, vous jouiez avec les mots? Eh bien chantez, maintenant. J'avoue j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour...