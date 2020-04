Un mercredi avec la troupe de la Comédie Française, c’est le programme des Barbatrucs. Sur internet, leur page Facebook, où à travers la série de podcasts "Les Aventures de Tintin" de France Culture, on continue de s’émerveiller en famille avec les comédiens de cette grande institution.

La Petite Sirène, mise en scène par Géraldine Martineau © Christophe Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

La maison de Molière se décarcasse pour maintenir un lien avec le public pendant ce confinement. Rendez-vous est donné sur le site de la Comédie Française ou sur sa page Facebook, tous les jours à partir de 16h pour « la Comédie continue ». Vous y verrez des lectures de contes, des comédiens qui repassent le bac (ou presque), d'autres qui révèlent quelques secrets de leur métier. Mais surtout, des spectacles. Attention, il n'y a pas de replay, il faut être à l'heure pour le lever de rideau, comme au théâtre. Ce mercredi 22 avril, à 18h30 : "La Petite Sirène", adaptation du conte d'Andersen. La mise en scène est signée Géraldine Martineau, avec Danièle Lebrun dans le rôle de la grand-mère : derniers conseils à sa petite fille avant son voyage chez les humains.

La Petite Sirène au théâtre

Les captations de théâtre sont souvent décevantes, difficile de restituer à l'écran l'atmosphère du spectacle vivant. Mais là, sans conteste, le charme opère. La grâce et la poésie sont au rendez-vous, l'humour aussi. Notamment grâce aux talents de danseuse d'Adeline d'Hermy, la comédienne qui joue la sirène, très drôle quand elle apprend à se servir de ses jambes toute neuves. On est un peu loin de l'adaptation qu'en a fait Walt Disney, et cette histoire d'une sirène qui renonce à la parole pour vivre l'amour parmi les hommes a quelque chose de tragique, mais elle est aussi teintée d'espoir. La pièce dure une heure et pose des questions qui devraient intéresser les enfants. Jusqu'où faut-il se transformer pour plaire à l’autre ? Et qu’est-ce que grandir veut dire ?

Tintin par les comédiens du "Français"

Plongez dans les podcasts de Tintin proposés par France Culture avec la Comédie Française. Les comédiens sont exceptionnels, la prise de son et le travail de bruitage le sont tout autant : c'est bien simple, on a l'impression d'être avec Tintin et de participer à ses aventures. Quatre histoires sont disponibles : le lotus bleu, les 7 boules de cristal, le temple du soleil et les cigares du pharaon. Il y a toutes les chances que vos enfants soient attrapés par l'oreille, incapables de lâcher ce podcast. Or, chaque histoire, découpée en plusieurs épisodes, dure minimum une heure et demie au total... une longue plage de calme pour les parents. En prime, les marmots pourront piocher dans le vocabulaire du capitaine Haddock pour pester contre ce virus qui les confine. Bachibouzouk, moule à gaufre, ectoplasme à roulette, saleté de coronavirus !