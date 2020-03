Et si les devoirs et la télé n'étaient plus incompatibles ? En ces temps de confinement, la télévision publique et sa chaîne France 4 proposent l'école à la maison pour tous les âges, du CP à la terminale. Des cours en direct, dispensés par des enseignants de l'Education Nationale.

La maison Lumni présentée par Alex Goude © FTV

Je suis sûre que je ne suis pas la seule à constater un décalage horaire. Les enfants se couchent plus tard, se lèvent plus tard. Et le goûter, bientôt, sera à l'heure de l'apéro. Mais attention à ne pas trop se laisser glisser. La routine est primordiale pour l'équilibre, tous les professionnels de l'enfance s'accordent là-dessus.

Et si c'était la télé, désormais, qui nous rappelait à l'ordre ? France 4, à partir d'aujourd'hui, se transforme en salle de classe géante, pour tous les élèves, du CP à la terminale. Opération en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, dans le cadre du dispositif "Nation Apprenante". C'est l'animateur Alex Goude qui joue le maitre de cérémonie, ou plutôt le prof principal, entouré au fil de la journée par de vrais enseignants. Ces derniers sont filmés devant un fond vert transformé en classe virtuelle. Cela devrait donner des émissions comme on n'en voit jamais : la télé, d'ordinaire, est accro au rythme et a peur du vide. Là, le prof ou la prof marquera régulièrement une pause, pour laisser les élèves faire l'exercice demandé.

Demandez le programme

Le matin c'est pour les petits et l'après-midi pour les grands. De 9h à 10h, ce sont les CP et les CE1 qui ont rendez-vous devant France 4, pour de la lecture et des maths. Ensuite, de 10h à 11h30, place à des programmes ludo-éducatifs, et notamment des épisodes de Yétili, un yéti qui dévore des livres pour enfants.

Yétili, en fin de matinée donc. L'après-midi, ce sont les collégiens qui ont rendez-vous devant France 4 à 14h, pour du français et des maths. Quant aux lycéens, ils sont convoqués à 15h pour approfondir une matière par jour (français, maths, histoire-géo, physique et SVT). Et puis à 15h45, un magazine qui est aussi diffusé à d'autres horaires sur France 2 et France 5 : "La maison Lumni" pour les 8-12 ans (du CE2 au CM2) . Alex Goude sera entouré de profs, de personnalités, de professionnels de santé, de Youtubeurs... et répondra notamment aux questions des enfants reçues sur les réseaux sociaux.

France 4 joue les prolongations

France 4 fait preuve d'une réactivité qu'il faut saluer. Et il est assez ironique de constater à quel point on a besoin aujourd'hui de cette chaîne qui pourtant est censée disparaître en août prochain ! La décision a été annoncée par France Télévision il y a à peine quelques mois. Et si France 4 jouait là sa survie ? Cette opération prouve aussi que la bonne vieille télé qu'on regarde sur une télé, en flux et non pas en replay ou en VOD, est encore le plus simple pour rassembler un public le plus large.

Voilà qui devrait en tout cas combattre efficacement le décalage horaire domestique. A ce propos, je vous rappelle qu'on passe à l'heure d'été dimanche et qu'on pourra donc rester chez soi une heure de plus, youpi ! Mieux vaut essayer d'en rire.