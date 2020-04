Pas toujours facile d’intéresser ses enfants à l’art contemporain... Heureusement, les musées et fondations regorgent d’idées ludiques. Au programme : coloriages, carnets de jeux et ateliers pour créer à la manière des plus grands artistes !

Coloriages et fou rire : une série de dessins réalisés par l’artiste dans laquelle il décline ses autoportraits riant aux éclats. Editions Fondation Cartier pour l’art contemporain © © Yue Minjun

Tout commence par un immense éclat de rire. C’est un coloriage. Il faut barioler un homme en train de rigoler à s’en décrocher la mâchoire. La peinture est signée Yue Minjun, c’est un « autoportrait riant aux éclats » de cet artiste chinois. Et le coloriage facétieux vous est offert par la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Vous trouverez, sur le site internet de ce musée parisien, toute une série de coloriages, issus de leurs anciennes expositions. Et à chaque fois, ce sera l’occasion d’engager une discussion avec votre enfant. Constater, par exemple, en faisant deux-trois recherches, que Yue Minjun est obsédé par le rire, dans ses peintures et sculptures. Ces éclats de rire exacerbés ne seraient-ils pas un peu tragiques, ou inquiétants ? Et puisque c’est un artiste chinois, quelle est leur part de transgression ? Rendez-vous sur le site de la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Les coloriages de l’architecte Jean Nouvel sont également formidables.

Voyage à travers l'art contemporain

Faisons ensuite un saut de puce confiné, entre Paris et Saint-Paul de Vence. Voyage virtuel, bien sûr. La Fondation Maeght propose, sur son site, des carnets de jeux pour les enfants. De quoi devenir complètement Miro ! Les sculptures de Joan Miro sont les joyaux de la collection de ce musée à Saint-Paul de Vence. Et puis on file à Villeneuve d’Ascq sans reprendre notre souffle. Le LaM, musée de la métropole lilloise, a mis en ligne des idées épatantes d’ateliers à faire avec les enfants. Notamment des activités inspirées du travail de William Kentridge. Un grand artiste sud-africain qui touche à tous les supports, gravure, sculpture, dessin ou encore film d’animation. Sur le site du LaM, vous saurez comment fabriquer une lanterne lumineuse, d’ombre et de lumière, inspirée de Kentridge.

Dans les pas de Giacometti

Je vous recommande aussi vivement Art Kids Company, un site d’éveil artistique pour les enfants. Chaque jour un atelier différent, toujours très clair, ludique et enrichissant et qui ne nécessite pas, la plupart du temps, d’avoir trop de matériel à la maison. Lancez-vous par exemple dans la fabrication d’un « homme qui marche » avec du fil de fer, à la manière d’Alberto Giacometti, ou dans un portrait en papier déchiré. Tous les conseils que je viens de citer sont gratuits. Bon, et puis il n’est pas interdit de tous les mélanger dans un joyeux cocktail… ça donnera par exemple un autoportrait riant aux éclats en papiers déchirés peint avec les couleurs chères à Miro ! Si le résultat n’est pas pas forcément beau ou réussi, il y a des chances qu’il soit tout de même rigolo. Tout commence et tout finit par un éclat de rire.