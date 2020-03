Est-ce que les animaux rigolent ? A quoi servent les blagues ? En période de confinement, le risque est grand de se laisser déborder par les questions des enfants. Le site web Eurekoi et la célèbre émission de France Inter "Les P'tits Bateaux" leur proposent une réponse adaptée et documentée.

Comment répondre aux très nombreuses questions de vos enfants ? © Getty / Erdark

Confinés avec les enfants, on réalise soudain qu'en temps normal, ils ont d'autres gens à qui soumettre leurs interrogations métaphysiques : enseignants, prof de foot, baby-sitter, personnels de la crèche et j'en passe. Alors comment faire pour ne pas se laisser déborder par les pourquoi ? Comment faire, surtout, quand on n'a pas la réponse ? Bien sûr, il y a les moteurs de recherche et les assistants vocaux, mais j'ai beaucoup mieux à vous conseiller. Eurekoi.org. C'est un réseau de bibliothécaires, répartis sur toute la France et la Belgique. Un service gratuit, piloté par la bibliothèque du Centre Pompidou, à Paris, qui répond à toutes les questions par courriel. Ce sont de vrais gens en chair et en os, des professionnels de la recherche documentaire, qui rédigent une réponse adaptée à l'age de celui ou celle qui pose la question. Eurekoi reçoit environ 10.000 questions par an, peut-être le confinement va-t-il faire grimper les statistiques. En tout cas, le service fonctionne encore, grâce au télétravail. Et les bibliothécaires s'engagent à répondre à tout le monde en moins de 72h.

P'tits bateaux ou langue de bois

J'ai envoyé une question posée par un enfant de trois ans que je connais bien - je le connais même un peu trop bien, ces jours-ci. Question : à quoi ça sert, les blagues? J'ai reçu, en à peine 24h, une réponse très détaillée. " Faire des blagues, ça sert à s'amuser, à amuser les autres, ça sert aussi à développer sa mémoire en en apprenant plein par cœur. Le rire est bon pour la santé. Regarde dans le miroir : quand on rit, on utilise les muscles de son visage". Je m'arrête là, mais le message est très riche et truffé de liens et références pour approfondir. C'est peu de dire que l'enfant se sent considéré quand on lui explique le dispositif.

Et puis les questions des autres sont aussi passionnantes, souvent. Et pour ça, il y a les P'tits Bateaux, sur France Inter ! Le répondeur de Noëlle Breham est au repos pour l'instant, mais en attendant qu'il fonctionne à nouveau, après cette crise, on peut écouter les podcasts de l'émission. La dernière option, face à une question ardue, c'est bien sûr d'esquiver, de ne pas répondre, l'air de rien. Mais ça s'appelle pratiquer la langue de bois et ça demande beaucoup d'entrainement.