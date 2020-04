Pour se défouler avec ses enfants, rien de mieux qu’un petit pas de danse. Chorégraphie du confinement ou « radioguidage » : suivez le mouvement, les Barbatrucs s’écoutent en dansant !

La danse en famille : un bon remède au confinement ! © Getty

La danse défoule et rend heureux ! Improviser et se laisser porter par la musique est vivement recommandé, mais on peut aussi opter pour une chorégraphie. J'en ai une en particulier à vous conseiller : celle de Lucas Elzière. Ce musicien, chanteur du groupe Mohican, a composé une chanson pour ses neveux confinés. Et cela donne un clip aux petits oignons, qui est largement sorti du cadre familial et fait un carton sur le web : on y voit plein d'enfants danser leur ras le bol. Le clip de cette Danse du confinement, qui est est fichtrement contagieuse :

De la danse radioguidée

Une très belle idée du chorégraphe Denis Plassard et sa compagnie, "à propos". Connectez-vous sur le sur le site des Radioguidages d'intérieur. Lancez le fichier audio et laissez-vous diriger... Évidemment qu'il ne nous voit pas, mais je vous assure qu'on a l'impression qu'il nous félicite vraiment, quand on est plongé dans ces "radioguidages d'intérieur" pleins de malice et de poésie.

Ce ne sont que deux exemples, Internet regorge de ressources pour vous aider à danser en famille, parmi lesquelles :

Le mot d'ordre : dansez, dansez, dansez ! Parce que vos émotions n'attendent que cela pour s'exprimer. D'ailleurs dans le mot "émotion", il y a "motion", il y a une impulsion. En dansant, vous laissez se mouvoir les sentiments qui vous traversent. Et si ce n'est pas moi qui vous en convainc, ce sera Friedrich Nietzche :