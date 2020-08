Barbatruc, c'est une émission pour les enfants et pour toutes celles et tous ceux qui l'ont été un jour, avec des histoires qui seront l'occasion de rencontres comme celles de Bernadette Bricout et Marie-Rose Moro.

Illustration du conte de fées le Petit Chaperon Rouge, représentant le chaperon regardant les grandes dents du grand méchant loup. © Getty / Illustration par GraphicaArtis

Cette semaine, c'est l'histoire d'une sombre affaire de chevillette, de bobinette et de longues dents, pour mieux te manger mon enfant. Mais qui donc ? Le petit chaperon rouge, pardi ! Une histoire aussi célèbre que mal connue et mal comprise.

Qui pourrait penser que le Petit Chaperon Rouge ne s'adresse qu'aux enfants ? Que nous raconte ce conte bien cruel ? La version de Charles Perrault qui se termine mal et la version des frères Grimm à la conclusion plus heureuse ? Qui est le loup ? Que dire de l'innocence de l'enfant et de sa confiance aveugle ? Quelle est la morale de l'histoire ?

Les réponses sont données par Bernadette Bricout, professeur émérite en littérature orale à l'Université de Paris qui revient sur les célèbres versions de Perrault et Grimm, et sur une version orale du XIX siècle, auteure de La Clé des contes, et de La Mémoire de la Maison, et la psychiatre pour enfants Marie-Rose Moro qui analyse la relation de l'enfant au conte, au monde, la puissance symbolique du loup...

Le Petit Chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa Mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit : ma Mère-grand, que vous avez de grands bras ? C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma Mère-grand, que vous avez de grandes jambes ? C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma Mère-grand, que vous avez de grandes oreilles ? C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma Mère-grand, que vous avez de grands yeux ? C'est pour mieux te voir, mon enfant. ;Ma Mère-grand, que vous avez de grandes dents ? C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant Loup se jeta sur le Petit Chaperon rouge, et la mangea.

Lecture : Mehdi Kerouani de la Compagnie du théâtre El Duende

Autour du Petit Chaperon Rouge :

A paraître en octobre le très beau livre Les Contes de Perrault, illustrés par l'Art Brut aux éditions Diane de Selliers. Bernadette Bricout en signe la préface

Radio France donnera le conte du Petit Chaperon Rouge en concert jeune-public le 19 septembre prochain avec des musiciens de l’Orchestre National de France dans une libre adaptation de Joël Pommerat.

Dans la série des Contes à déplier - Gallimard Jeunesse

Programmation musicale :

Angèle : Tu me regardes

Otis Redding : My girl

Phoenix : Identical

Générique : création du compositeur TEZ - Editions Radio France